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Суми Йо любит петь с красавчиками

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

Суми Йо любит петь с красавчиками

 – ВАМ понравилось выступать перед русской аудиторией?

 – Русский зал всегда встречает очень тепло. Когда аудитория дружелюбна, петь значительно легче. В России, в Северной и Южной Америках, во Франции и в Японии зрители относятся к артистам очень уважительно. А в Лондоне и в итальянских городах иногда даже страшно выходить на сцену. Зрители могут освистать тебя за малейшую ошибку. Бывает такое, что певец немного не в голосе. Они этого никогда не прощают. Начинают улюлюкать, кричать «фу!». Это очень жестоко.

 – Возможно, англичане и итальянцы лучше разбираются в опере, поэтому позволяют себе быть строгими до жестокости?

 – Скорее они думают, что лучше разбираются. Итальянцы считают, что много понимают в опере лишь на основании того, что опера как жанр сформировалась в Италии. В «Ла Скала», например, певца могут освистать без всякой видимой на то причины.

 –  Вы любите петь по-русски?

 – Я обожаю русский репертуар. Я выросла на русских сказках. Они очень нравились моей маме. И русскую музыку я пела с детства. Но, чтобы полноценно исполнять произведения на русском языке, мне обязательно нужно глубже изучить историю, культуру, стиль, язык вашей страны. К сожалению, на это пока не хватало времени. Надеюсь, что скоро время найдется. И моим следующим достижением будет альбом на русском языке.

 – Как вы считаете, чтобы стать интеллигентным человеком, нужно слушать оперу? Или только интеллигентный человек способен ее понять?

 – На мой взгляд, интеллигентность, как трактуют ее русские, в принципе не связана с пониманием искусства оперы. Классическая музыка в целом и опера в частности открывается только тем, кто готов прилагать к этому усилия. Не меньшие нравственные усилия, чем те, которые требуются для исполнения оперных произведений на сцене.

 Например, перед неподготовленными молодыми людьми нельзя исполнять Стравинского и ждать, что они поймут. Я боюсь, что вообще ничего хорошего из такого выступления не выйдет... Тот, кто хочет научиться слушать оперу, должен сначала поставить себе такую задачу. А потом медленно продвигаться к ее решению. Это все равно, что постепенно открывать тяжелую дверь на тугих пружинах... Но я обещаю вам свет за той дверью. Новые, очень сильные ощущения. Словно вы всю жизнь провели при электрическом свете – и вдруг вышли к солнцу. Можно начать с Моцарта или с Вивальди. Вы читаете об этой музыке, вы слушаете ее. И чем больше времени вы вместе, тем понятнее и ближе она вам становится. К сожалению, усилия многих людей для понимания классики настолько разрозненны, что они начинают чувствовать оперу в 40, в 50 лет. Только попса сразу цепляет. Классика требует обучения и погружения в нее. Мне нравится это высказывание: человека отличает от животного способность к самообразованию. Но для того чтобы проникнуть в глубину, недостаточно желания. Нужна еще и смелость искателя.

 – С кем из мировых звезд вам нравится выступать?

 – Я люблю петь с Пласидо Доминго и с Дмитрием Хворостовским. Кого еще я люблю... Даже не знаю... Мне нравится петь с красивыми мужчинами.

 – Неужели?

 – Да! Честно вам говорю.

 – Вы общаетесь с партнерами по сцене в неформальной обстановке?

 – Мы только коллеги. У каждого своя личная жизнь. Иногда проходят официальные ужины. Мы должны туда ходить, это часть нашей работы. Я вообще-то не любительница подобных встреч. Не бывает такого, чтобы после выступления мы с коллегами дружески болтали и выпивали по бокалу вина (к тому же я не пью). Занавес падает... Я сразу еду домой и ложусь в пенную ванну. И меня окружают одни мыльные пузыри.

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