Берлин ждет грязь и мудрость Мадонны

ВПРОЧЕМ, документальный фильм Мартина Скорсезе, где он 16 камерами снял два театральных концерта знаменитых «Роллингов» в 2006 г. в Нью-Йорке, чтобы смонтировать из них свою хореографию, не в счет. Фильм «Зажигайте свет» был на открытии вне конкурса (и конкурса, по большому счету, не выдерживал).

Как только закончились торжества по поводу премьеры «Зажигайте свет», нам показали (уже в конкурсе) претендента на «Золотого Медведя» в Берлине и на «Оскара» в Америке: фильм легендарного Пола Томаса Андерсона «Нефть». Фильм-эпос (действие происходит в довоенной Америке) рассказывает о судьбе героя, прототип которого основал нефтедобычу в США. В исполнении одного из самых глубоких актеров современности Дэниэла Дэй Люиса перед нами предстанет монстр, который ради достижения своей цели пойдет на все.

В строгом мужском мире фильма, перед волей к власти героя нет преград. Он, по большому счету, воплощает абсолютное зло. Главная его мотивация – устранить то, что мешает личному торжеству. Он одержим, но при этом и жизнь ему все время бросает вызов – ему приходится видеть такое количество организмов, которые похожи на людей только внешне. Нефть и кровь рифмуются в фильме в первых и последних кадрах, а сколько того и другого будет по дороге! Памятник нефтяной цивилизации получился весьма кровожадным.

А на «Медведя» за женскую роль могла бы претендовать Тильда Свинтон, блестяще сыгравшая в фильме Эрика Зонка «Джулия». Правда, фильм довольно дурацкий. Вначале Тильда прекрасно изображает алкоголичку, которую тошнит даже не от перебора водки накануне вечером, а от рожи кавалера, с которым она утром проснулась в его машине.

Потом вовлеченная в похищение десятилетнего мальчика Томми, она бежит в Мексику, попадает в передрягу с местной мафией и перестает на это время пить. Вот я и думаю – хорошее послание у фильма: хотите избавиться от алкоголизма – похищайте мальчика. А так Тильда хороша…

Мелодрама Изабеллы Койшет «Элегия» представляет нам другую звезду, активно выходящую из испанского далека на голливудский олимп. Это Пенелопа Крус, которая на сей раз влюбляется в профессора колледжа в исполнении Бена Кингсли. У них случается горячий роман, но воля к свободе и власти сурового мужского мира не вступают в резонанс с нежным и настойчивым женским началом.

Путешествие в мир чувств в этом фильме открыто для публики, эмоциональные краски достаточно сгущены, чтобы попереживать, да и пара Пенелопа Крус и Бен Кингсли недурна и в одетом, и в раздетом виде.

Среди звезд, которых с нетерпением ждут в Берлине, – Натали Портман и Скарлетт Йоханссон, снявшиеся в костюмном фильме «Последняя из рода Болейн». И сама Мадонна в качестве кинорежиссера-дебютанта! Ее картина «Грязь и мудрость» особенно разжигает любопытство международных кинозубастиков. Но об этом уже – в эфире «Тихого дома» на Первом канале 16 февраля в 00.30. Первыми вы узнаете, и кому достались берлинские призы в этом году.