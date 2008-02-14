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Осторожно! Добрый лев

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Осторожно! Добрый лев
Дрессировщик – это сапер!

Чего не сделаешь для царской особы

 ЛЬВЫ на самом деле очень ленивы. Если бы им не надо было охотиться, то вряд ли бы они снизошли до того, чтобы пускаться в длительные путешест­вия по саванне. Лежали бы на солнце и наслаждались видами природы. В цирке – другое дело. Самим добывать пропитание не надо, кормят хорошо, поэтому львы возлежат в вольерах и без особой надобности выходить оттуда не хотят. Причем такая леность касается в основном самцов. Львицы более подвижны. Но у них нет такой прекрасной гривы. По этой причине дрессировщики для работы выбирают ленивых «мальчиков». Придумали даже своеобразный способ скрыть медлительность этих животных: защитную клетку устанавливают не за барьером манежа, а внутри. Таким образом, сокращается расстояние внутреннего пространства, и львам, чтобы выйти на трюк, нужно сделать не четыре шага, а всего два. Пустячок, а приятно.

Кстати

 ИНТЕРЕСНО, насколько различается взгляд льва и тигра. У полосатого хищника глаза чуть раскосые и холодные, как у профессионального убийцы. У льва – круглые, и оттого взгляд кажется немного наивным. Конечно, наивность эта обманчива, но все же разница между ними есть. Тигры – коварные, а львы – более прямодушные. Поэтому и энергетика у них разная.

Только не в прайд!

 НАСТОЯЩАЯ опасность начинает исходить от львов в том случае, если они объединяются в прайд. Не допустить этого – важная задача для дрессировщика.

 Владислав Гончаров, дрессировщик львов Укргосцирка: «Даже самцы легко объединяются между собой. Сначала они привыкают друг к другу, потом возникают симпатии, они даже влюбляются друг в друга. Начинают ухаживать, соединяются в пару. Вплоть до того, что имитируют спаривание. А потом уже начинают заступаться один за другого, действуют сообща. Если упустить момент, когда может возникнуть эта привязанность, потом разорвать ее практически невозможно. Дрессировщик – это сапер. Он должен не только контролировать все вокруг, но и чувствовать, предвидеть».

Голову в пасть клади, но!..

 НА МАНЕЖЕ львы, как правило, делают традиционные «кошачьи» трюки – садятся на задние лапы, проходят по перекладине, перепрыгивают друг через друга, ходят «веером». Но иногда с ними удается сделать и нечто выдающееся. Например, лев может пройти по параллельным канатам, натянутым на высоте двух метров. Или трюк, когда дрессировщик кладет голову в раскрытую пасть льва. Некоторые считают, что он выглядит не очень эстетично. Возможно. Но зато как эффектно! Риск во время исполнения этого трюка очень большой, но не от зубов хищника, а от когтей. Именно в этот момент лев может схватить дрессировщика обеими лапами и… Не будем даже думать, что из этого может получиться.

 «Обычно по поведению льва можно понять, что он может сделать, – говорит Владислав Гончаров. – Если собирается броситься, то сначала прижимает уши, у него напрягаются мышцы, он бьет хвостом. Если ты находишься на дистанции, то можно заранее уловить этот момент и снивелировать опасность. Но на трюке «голова в пасти» дистанции нет никакой, поэтому здесь особый риск».

Ручной лев – больной лев

 ТАК, во всяком случае, считают некоторые цирковые артисты. Здоровый хищник не позволит человеку фривольного отношения к себе. Львов для цирка обычно берут из зоопарков. А там они, как правило, рождаются от кровосмесительных связей между родственниками. В результате – вырождение. И проявляется оно не только в рахитичных лапах и плохом телосложении, но прежде всего в мозгах. Такой лев действительно может быть дружелюбен к хозяину. Происходит это потому, что в его сознании сбивается естественная программа взаимоотношений с окружающим миром. Он воспринимает человека как родст­венника. Правда, естественные реакции хищника все равно могут проявиться в любой момент. И тогда милый друг превращается в беспощадного убийцу.

 Милена Гончарова, жена и помощница Владислава: «У нас был лев, которого мы хотели сделать ручным, его звали Бадрик. Действительно, несколько лет он был похож на большого котенка: ходил за мной по пятам, ел с рук (обожал манную кашу), мы с ним играли. Я спокойно входила к нему в клетку с незнакомыми людьми, чтобы сфотографироваться. Но в результате Бадрик не смог работать в общей клетке с другими львами. Что-то переклинило у него в сознании. А к пяти годам вообще «озверел» и стал реально опасным для всех – и для львов, и для людей. И уже невозможно было предугадать, как он поведет себя, если к нему подойти, – будет ласкаться, как прежде, или набросится. В конце концов мы отдали его в частные руки. Сейчас Бадрик живет за городом. У него огромный вольер, он прекрасно себя чувствует, но войти к нему уже никто не может».

Кстати

  КРОМЕ аттракциона со львами Гончаровы выступают с крокодилами и змеями. Холоднокровные рептилии тоже весьма опасны. Но в отличие от львов у них нет ни малейшего намека на привязанность к человеку. В работе с питоном или удавом самое главное – не дать ему себя задушить. Даже если змея сытая и спокойная, у нее все равно срабатывает «сдавливающий» инстинкт. Почувствовав под собой живое существо, питон машинально начинает сжимать вокруг него кольца. Что касается крокодилов, то здесь самое важное – внимание. Чуть зазеваешься – можешь лишиться пальцев, а то и половины руки. Такие случаи в мировой цирковой практике бывали.

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