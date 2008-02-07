По следам Бременской коллекции

ПРОШЛЫМ летом мой коллега, журналист Георгий Добыш, оказался в Германии и случайно встретился с племянником графа Кенигсмарка. В его домике во время Второй мировой войны успел похозяйничать и увезти домой уникальные рисунки советский офицер Балдин. После того, что Георгий рассказывает в своей заметке, становится очевидным, что экспертиза трофейной «Балдинской коллекции», которой добивается Николай Губенко, обязательно должна быть проведена музейными специалистами.



Савва ЯМЩИКОВ

МЫ УЖЕ писали о судьбе коллекции художественных произведений музея Бремена. В 1945 г. ее нашел капитан Советской армии Виктор Балдин в охотничьем доме возле небольшого немецкого городка Кириц, что под Берлином. Уникальную коллекцию вывезли по частям на территорию СССР.

Бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой заявлял о необходимости безоговорочного возвращения ее в Германию. Его поддерживал и тогдашний президент России Борис Ельцин. Но благодаря настойчивости Николая Губенко, возглавлявшего Комитет Госдумы по культуре, величайшие произведения искусства остались в России.

…И вот недавно я оказался в небольшой немецкой деревне Штеффин, неподалеку от Берлина, в гостях у знакомого нашей семьи Карла Кенигсмарка. Его фамилия никак не связывалась у меня с фамилией хранителя Бременской художественной коллекции в последние дни войны.

Но однажды Карл подвел меня к стене, на которой в рамке висела его родословная, и стал рассказывать о наиболее выдающихся людях из их старинного графского рода. Карл рассказал и о Гансе Гуидо Кенигсмарке – большом ценителе и коллекционере живописи. В 1943 г. он попытался спрятать от бомбардировок в охотничьем домике свои художественные ценности и взятую на хранение коллекцию картин Бременской кунстхалле. Но советские солдаты нашли их. А один капитан…

Тут до меня дошло, о чем идет речь. Ганс Гуидо – это тот самый Кенигсмарк, о котором рассказывал в своих воспоминаниях Виктор Балдин.

68-летний Карл с пятью родственниками является наследником Ганса Гуидо. А значит, и части коллекции, которая принадлежала Гансу Кенигсмарку.

Перед отъездом из Германии я спросил у Карла, как он относится к сложившейся ситуации с Бременской коллекцией. Пожав плечами, он ответил: «Сегодня это политика…» Действительно, политика…