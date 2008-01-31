//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Секреты Гайдая

№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Секреты Гайдая
Леонид Гайдай

«Маршал советской комедии» слыл человеком непростым. Но простые люди, как сказал сценарист Яков Костюковский, Гайдаями не бывают...

 Свою первую комедию он, выпускник ВГИКа, снял в 1958-м. Главный герой фильма «Жених с того света», бюрократ Петухов, не был дома три дня. А когда вернулся, понял: его уже похоронили!

 «Антисоветчина!» - таков был вердикт. Директор «Мосфильма» Иван Пырьев подсказал, как найти общий язык с советской властью: «Ленька, тебе надо снять историко-революционный фильм. И тогда будешь продолжать делать картины».

 Но героическая киноповесть о комсомольцах с треском провалилась. Снимать фильмы о строителях коммунизма Гайдай не хотел да и не умел. Чтобы успокоиться, режиссер вместе с женой Ниной Гребешковой поехал в родной Иркутск. Гайдай каждый день забирался на чердак старого дома и часами листал там пыльные газеты и журналы.

 И вот однажды, спустившись вниз, сказал: «Нинок, я написал сценарий». В «Правде», которую он отыскал наверху, был опубликован стихотворный очерк украинского писателя Степана Олейника «Пес Барбос и необычный кросс». История о трех браконьерах, которые пошли глушить рыбу, взбудоражила фантазию мастера.

 В Москве Гайдай показал сценарий Пырьеву. Тому история с браконьерами не показалась очень уж смешной. Но пленку и камеру для съемок он все-таки выделил. Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» имела огромный успех, а ее герои Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов) стали любимыми персонажами советских зрителей.

 Эта знаменитая троица снялась в четырех комедиях Гайдая. В фильме «Пес Барбос» актеры молчали, в «Самогонщиках» - запели, а в «Кавказской пленнице» и «Операции «Ы» научились говорить.

 Съемки «Кавказской пленницы» начались весной 1966-го. Новая комедия цензуре не понравилась, и карьера Гайдая снова оказалась на грани краха. Но «пленницу» спас сам Брежнев. Генсек попросил привезти на дачу какую-нибудь свежую комедию. Не зная о решении руководства запретить картину, сотрудники Госкино отправили ему ленту Гайдая. Леонид Ильич пришел от нее в восторг!

 С середины 60-х начинается золотое десятилетие Леонида Гайдая: «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию».

 Никулин был любимым актером режиссера. Он должен был играть главную роль в «Иване Васильевиче...». Еще за десять лет до выхода картины на экран историк и скульптор Герасимов, реконструируя череп Ивана Грозного, отметил внешнее сходство царя и актера. Но Никулин, уверенный, что фильм, снятый по мотивам пьесы запрещенного Булгакова, ляжет на полку, от роли отказался.

 Несмотря на то что режиссер всю жизнь снимал эксцентрические комедии, веселым человеком он не был. Мрачноватый, сутулый, немногословный... И при этом - очень азартный! Игровые автоматы притягивали его, как магнит. Дома он играл в карты на деньги с собственной тещей!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Мнение

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны певицы Юлии Началовой. Среди присутствовавших на церемонии прощания были замечены Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, братья Запашные...

//Мнение

О «бедном» кинотеатре замолвите слово?

О «бедном» кинотеатре замолвите слово?

Не так давно, в дни празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией, я был (и работал) в Симферополе. Появилось, что называется, много новых мыслей, причем одну из них навеял мой вечерний поход в местный кинотеатр.

//В мире

Венгрия согласна получать российский газ в обход Украины

Венгрия согласна получать российский газ в обход Украины

Глава МИД Венгрии Питер Шиярто рассказал о том, чем закончились его переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Поставки российского газа в Венгрию не будут зависеть от договорённости между Москвой и Киевом, сообщает КП.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Глава "Росгеологии" Роман Панов снят с должности

Глава "Росгеологии" Роман Панов снят с должности

Генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку. О снятии Панова с должности сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

//В мире

Озвучена вероятная дата начала массовой раздачи паспортов РФ жителям Донбасса

Озвучена вероятная дата начала массовой раздачи паспортов РФ жителям Донбасса

Российская Федерация готовится к массовой раздаче своих паспортов жителям отколовшихся от Украины республик Донбасса. Такая информация оказалась в распоряжении военного корреспондента Семена Пегова.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Президент Латвии представил законопроект о детях неграждан

Президент Латвии представил законопроект о детях неграждан

Президент Латвии Раймонд Вейонис представил в Сейм законопроект «О прекращении присуждения детям статуса неграждан». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

//Шоу-бизнес

Цинизм и алчность народных кумиров. Поют, не краснея

Цинизм и алчность народных кумиров. Поют, не краснея

Кант когда-то не переставал удивляться двум основополагающим вещам: звездному небу над головой и нравственному закону внутри нас. Но Канта отправили «в топку» времени. Ныне, когда говорят «звезды», подразумевают не небесные тела, а открывающих рот на сцене организмы.

//Общество

Почему звезды лезут в бутылку?

Почему звезды лезут в бутылку?

Евгения Осина нашли мертвым в собственной квартире — остановка сердца. Мёртвый Крис Кельми был обнаружен в собственном загородном доме после празднования Нового года — остановка сердца. Творческим людям сложно порой справляться с переработками, гастролями, толпами фанатов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Культура

Париж: книги и тревоги

Париж: книги и тревоги

С 15 по 18 марта в Париже проходил традиционный книжный салон (по-нашему – ярмарка). К своему изумлению, я оказалась в составе русской делегации вместе с Леонидом Юзефовичем, Евгением Водолазкиным, Владимиром Сорокиным и другими известными литераторами. Имеются впечатления.

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Тарасова раскритиковала российское фигурное катание, а Ягудин - Коляду
2

Вячеслав Кудря проводил Юлию Началову в последний путь
3

Дачники изучают искусство аэромаскировки
4

МЧС предупредило об ухудшении погоды 22 марта в Москве: мокрый снег и сильный ветер
5

Стали известны потери Киева в Донбассе после удара ДНР по огневым точкам ВСУ

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры