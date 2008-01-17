//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Роман Мадянов и три стихии

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

Роман Мадянов и три стихии
Настоящий полковник Мадянов

 – ВЫ СНЯЛИСЬ в сериале «Солдаты». Такие сериалы могут способ­ствовать «рекламе» службы в наших войсках?

 – «Солдаты» – это не агитка, а сказка. Я считаю, что отношение к службе дол­жно воспитываться с детства, как это было в дореволюционные времена в дворянских семьях. Человек должен чувствовать свой долг защищать Родину, а не из-под палки идти служить. Думаю, давно пора ввести армейскую систему, подобную, например, израильской. Там все с огромным уважением относятся к военным и понятия не имеют, что такое «дедовщина». Человек, защищая Родину, не должен думать о том, как накормить ребенка, где поселить семью. А у нас те, кто служил в горячих точках, не могут получить от бюрократов деньги, которые честно заработали потом и кровью. Значит, надо чиновников, которые воруют, расстреливать, как это делают в Китае, например. Потому что, как только человек не чувствует силу власти, он перестает уважать закон. Нужна жесткая рука. К сожалению, сейчас мы только приходим к этому выводу.

 – Сегодня многие артисты, даже заслуженные, снимаются в пошленьких сериалах, проходящих фильмах, рекламных роликах. Лишь бы прилично платили. Вы согласны с такой позицией?

 – Согласен. Я сам снимался в рекламе. Конечно, не от хорошей жизни. Убедил себя, что и это надо попробовать, и через это надо пройти. В то непростое для всех артистов время кино почти не снимали. А реклама давала возможность содержать семью. Я же мужчина, а значит, должен быть добытчиком при любых обстоятельствах. Поэтому ничего постыдного в рекламном этапе своей жизни не вижу. А сомнительные сериалы, по-моему, даже хуже, чем реклама. Вот это уже беда. Но попасться на эту удочку может каждый. Самое главное – вовремя понять, что профессионально деградируешь, и остановиться.

 – Слышала, что вы заядлый рыбак. Какой был самый большой улов?

 – Для меня рыбалка – это возможность общения с природой. Там я могу остаться один на один со своими мыслями, чув­ствами... На рыбалку хожу с самыми близкими друзьями, а не просто со знакомыми. Мы можем стоять рядом друг с другом часов по шесть-семь и молчать. И нам не будет неловко за наше молчание. Мы отвлекаемся от всего суетного. На рыбалке наблюдаешь за тремя самыми важными природными стихиями – водой, небом и огнем вечернего костра.

 Мой дед еще в детстве объяснил мне основные правила рыбной ловли. Сейчас, как только выдается свободное время, проверенной командой выезжаем на Оку. На самом деле, признаюсь, что для меня важнее процесс ловли, нежели сама добыча. Это как бы соревнование с рыбой – кто кого? Поэтому часть пойманной рыбы нередко отпускаю обратно в реку. А по поводу рекордов... На Волге лет 20 назад поймал сома килограммов на 100. Я даже не понял сначала, что это такое, – решил, что корягу или бревно зацепил. От неожиданности чуть не упустил гиганта. Кстати, умею рыбку и вкусно приготовить – в маринаде, карасей в сметане, щуку жареную...

 – Кажется, рыбалка – одно из самых популярных хобби среди артистов…

 – Может быть. А вы знаете, что великий русский артист и фанат рыбалки Николай Крючков соглашался на последние свои роли, только если рядом с местом съемок была речка с рыбными местами. Иногда даже не читая сценарий. Артист из Театра Маяковского Сергей Рубеко, которому довелось поработать с Крючковым, рассказывал, как это было. Во время съемок на Селигере Крючков подружился с местными поварихами. Они ему кашу варили, чтобы рыбу подманивать. Но сначала рыба никак не шла. И Крючков усиленно работал на съемочной площадке. А одним прекрасным утром начинается съемка, а Крючкова нет. Бросились искать – где же Николай Афанасьевич, заволновались... Обнаружили его на бережку: сидит на своем любимом месте и вытаскивает из воды огромных лещей, одного за другим. Ему говорят: «Николай Афанасьевич, съемка началась, пойдемте!» А он: «Да какая съемка, у меня лещ вон какой пошел! Зав­тра снимать будем...»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы - Астаны в город Нурсултан. Напомним, Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента главе парламента Токаеву, который и предложил это. Об удивительных превращениях размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

В украинском экспертном сообществе рассказали, какой из претендентов на пост президента страны является фаворитом США на будущих выборах. Соответствующее заявление сделал политтехнолог Михаил Погребинский.

//Политика

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Впервые падение рейтинга всей ветвей власти было зафиксировано в конце прошлого года, причем не только независимыми мониторинговыми службами, но и вполне лояльными социологическими организациями.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД России обвиняет Польшу в фальсификации фактов о Второй мировой

МИД России обвиняет Польшу в фальсификации фактов о Второй мировой

В российском МИД заявили, что польские власти занимаются фальсификацией истории Второй мировой войны, когда стараются умолчать о вкладе СССР в победу над гитлеровскими войсками.

//В мире

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

В случае своей победы на грядущих выборах Петр Порошенко устроит «еще более кровавую бойню». Соответствующее заявление сделал Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Риге пройдут учения латвийских ополченцев

В Риге пройдут учения латвийских ополченцев

В ближайшие выходные в Риге будут проходить учения латвийских ополченцев. Жителей и гостей столице предупреждают, что земессарги (ополченцы) будут в полной экипировке, с оружием. Учения будут проходить в выходные дни с 7 утра в субботу (23 марта), до 16 часов 24 марта.

//Шоу-бизнес

На вечеринке Собчак показала своё истинное отношение к Богомолову

На вечеринке Собчак показала своё истинное отношение к Богомолову

Телеведущая Ксения Собчак недавно объявила о том, что расходится с мужем, с которым прожила в браке больше пяти лет. Задумываясь о причинах расставания пары, многие обвиняют режиссёра Константина Богомолова.

//Шоу-бизнес

В распаде "Ленинграда" обвинили новую жену Шнурова

В распаде "Ленинграда" обвинили новую жену Шнурова

Бывший участник «Ленинграда» шоумен Стас Барецкий предположил, что в распаде группы, благополучно просуществовавшей два десятка лет, может быть виновата новая жена Сергея Шнурова.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Культура

Париж: книги и тревоги

Париж: книги и тревоги

С 15 по 18 марта в Париже проходил традиционный книжный салон (по-нашему – ярмарка). К своему изумлению, я оказалась в составе русской делегации вместе с Леонидом Юзефовичем, Евгением Водолазкиным, Владимиром Сорокиным и другими известными литераторами. Имеются впечатления.

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

Срок разгрома армии Украины в случае ее наступления на Крым рассчитал аналитик
3

Луганский политолог раскрыл обязательное условие возвращения Донбасса на Украину
4

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
5

В России нашли дом, который можно купить на зарплату

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры