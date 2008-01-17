Роман Мадянов и три стихии

– ВЫ СНЯЛИСЬ в сериале «Солдаты». Такие сериалы могут способ­ствовать «рекламе» службы в наших войсках?

– «Солдаты» – это не агитка, а сказка. Я считаю, что отношение к службе дол­жно воспитываться с детства, как это было в дореволюционные времена в дворянских семьях. Человек должен чувствовать свой долг защищать Родину, а не из-под палки идти служить. Думаю, давно пора ввести армейскую систему, подобную, например, израильской. Там все с огромным уважением относятся к военным и понятия не имеют, что такое «дедовщина». Человек, защищая Родину, не должен думать о том, как накормить ребенка, где поселить семью. А у нас те, кто служил в горячих точках, не могут получить от бюрократов деньги, которые честно заработали потом и кровью. Значит, надо чиновников, которые воруют, расстреливать, как это делают в Китае, например. Потому что, как только человек не чувствует силу власти, он перестает уважать закон. Нужна жесткая рука. К сожалению, сейчас мы только приходим к этому выводу.

– Сегодня многие артисты, даже заслуженные, снимаются в пошленьких сериалах, проходящих фильмах, рекламных роликах. Лишь бы прилично платили. Вы согласны с такой позицией?

– Согласен. Я сам снимался в рекламе. Конечно, не от хорошей жизни. Убедил себя, что и это надо попробовать, и через это надо пройти. В то непростое для всех артистов время кино почти не снимали. А реклама давала возможность содержать семью. Я же мужчина, а значит, должен быть добытчиком при любых обстоятельствах. Поэтому ничего постыдного в рекламном этапе своей жизни не вижу. А сомнительные сериалы, по-моему, даже хуже, чем реклама. Вот это уже беда. Но попасться на эту удочку может каждый. Самое главное – вовремя понять, что профессионально деградируешь, и остановиться.

– Слышала, что вы заядлый рыбак. Какой был самый большой улов?

– Для меня рыбалка – это возможность общения с природой. Там я могу остаться один на один со своими мыслями, чув­ствами... На рыбалку хожу с самыми близкими друзьями, а не просто со знакомыми. Мы можем стоять рядом друг с другом часов по шесть-семь и молчать. И нам не будет неловко за наше молчание. Мы отвлекаемся от всего суетного. На рыбалке наблюдаешь за тремя самыми важными природными стихиями – водой, небом и огнем вечернего костра.

Мой дед еще в детстве объяснил мне основные правила рыбной ловли. Сейчас, как только выдается свободное время, проверенной командой выезжаем на Оку. На самом деле, признаюсь, что для меня важнее процесс ловли, нежели сама добыча. Это как бы соревнование с рыбой – кто кого? Поэтому часть пойманной рыбы нередко отпускаю обратно в реку. А по поводу рекордов... На Волге лет 20 назад поймал сома килограммов на 100. Я даже не понял сначала, что это такое, – решил, что корягу или бревно зацепил. От неожиданности чуть не упустил гиганта. Кстати, умею рыбку и вкусно приготовить – в маринаде, карасей в сметане, щуку жареную...

– Кажется, рыбалка – одно из самых популярных хобби среди артистов…

– Может быть. А вы знаете, что великий русский артист и фанат рыбалки Николай Крючков соглашался на последние свои роли, только если рядом с местом съемок была речка с рыбными местами. Иногда даже не читая сценарий. Артист из Театра Маяковского Сергей Рубеко, которому довелось поработать с Крючковым, рассказывал, как это было. Во время съемок на Селигере Крючков подружился с местными поварихами. Они ему кашу варили, чтобы рыбу подманивать. Но сначала рыба никак не шла. И Крючков усиленно работал на съемочной площадке. А одним прекрасным утром начинается съемка, а Крючкова нет. Бросились искать – где же Николай Афанасьевич, заволновались... Обнаружили его на бережку: сидит на своем любимом месте и вытаскивает из воды огромных лещей, одного за другим. Ему говорят: «Николай Афанасьевич, съемка началась, пойдемте!» А он: «Да какая съемка, у меня лещ вон какой пошел! Зав­тра снимать будем...»