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Юля Высоцкая с собой разобралась

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Юля Высоцкая с собой разобралась
фото автора

 – ЮЛЯ, одна из ваших последних работ – главная роль в фильме «Глянец». Глянцевая индустрия там изображена как жестокая машина, перемалывающая человеческие судьбы и жизни. Тем не менее масса молодых людей и девушек стремятся оказаться на обложке модного журнала. Как вы думаете, фильм в чем-то сможет их переубедить?

 – Я думаю, что режиссер не должен изображать из себя Господа Бога. И фильм не может дать рецепт для каждого человека. Его задача – рассказать, как это бывает, дать пищу для размышлений. В этом-то и есть главное отличие картины «Глянец» от глянцевых журналов, которые не требуют от читателя никакой умственной отдачи, им нужно лишь «короткое внимание».

 – Но вы ведь тоже одна из постоянных героинь глянца?

 – Людей можно разделить на две категории. Первые – это те, которых использует глянец. Вторые – те, которые сами используют глянец. Чаще всего глянцу оказываются полезны те, которые сумели чего-то добиться в жизни и что-то собой представляют. А люди из второй категории делают себе имя на том, что светятся на всевозможных тусовках, уст­раивают скандал за скандалом – живут в глянце и ради глянца. Я точно не из второй категории. Для меня даже встреча с вами – это работа. Главное в моей жизни – это мой дом и дети, репетиции, бессонные ночи, когда я переживаю по поводу того, что что-то не получилось, мечтаю о новых ролях. А в глянце все должны друг другу улыбаться, говорить приятные, правильные и политкоррект­ные вещи и так далее. К «глянцевым» ограничениям я не готова.

 – Да, у нас появилась целая культура гламура, настоящая пародия на велико­светское общество...

 – Российский гламур отражает наш менталитет. У нас ведь ни в чем нет чувства меры. И если уж ударились во все модное, перламутрово раскрашенное, то не успокоимся до тех пор, пока это не набьет оскомину так, что все переоденутся в драные джинсы. Гламур – это соблазны, которым необходимо противостоять. А помочь может только сильный характер, если он есть. Замечательное выражение: «характер – это судьба». Если есть в человеке энергия, какие-то хорошие задатки… Когда я говорю «хорошие задатки», то имею в виду не длину ног. (Смеется.)

 – Вас не оскорбляет, что многие до сих пор говорят, что вы вышли замуж по расчету?

 – Каждый смотрит на мир в меру свой испорченности. Так что подобные пересуды – проблемы не мои, а тех, кто их разводит. Я выходила замуж за человека, которого люблю и который любит меня. И никаких сомнений в правильности своего выбора у меня нет. Комплексов – тоже. Я давно разобралась сама с собой, и на вопросы типа: «Юля, вам не обидно, что вас воспринимают как жену Кончаловского?» всегда отвечаю: «Да мне только приятно от этого!»

 – Вас волнуют какие-нибудь общественные проблемы?

 – Естественно, волнуют. Я же в реальном мире живу, а не в «башне из слоновой кости». Вот с замиранием сердца слежу за предвыборной кампанией…

 – У вас нет опасения, что наше общество постепенно скатывается к некой диктатуре?

 – Думаю, что в современном мире уже невозможно скатиться к диктатуре. Потому что это пройденный человечеством этап. А побольше дисциплины, организованности и целеустремленности нам бы не помешало. И тут я бы привела в пример американцев. Они не кичатся своей культурой, а все время что-то открывают, придумывают, совершенст­вуют.

 – Своих детей вы воспитываете в строгой дисциплине?

 – Я строгая мама. Но рукоприкладст­ва не допускаю. Считаю, что бить детей – проявлять слабость и неуклюжесть. С ними всегда можно договориться по-хорошему. Кстати, дети сами любят строгость как проявление родительского внимания. Если мама все разрешает, то словно отгораживается от их проблем.

 – Муж принимает участие в их воспитании?

 – У детей с папой такая любовь! Я одно время даже ревновала.

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