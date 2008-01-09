//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

В культуре пока не убивают

Интересных людей в искусстве больше, чем в политике

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Ольга ВАРГАНОВА ]

В культуре пока не убивают
Конформист Олег Басилашвили: «Мы до сих пор – рабы», Фото Г. УСОЕВА

Искренние люди

 – ОЛЕГ Валерьянович, где встретили Новый год? И чего вы от него ждете – для себя, для искусства, для страны?

 – Как всегда, – с женой и дочками на даче. А насчет ожиданий… Питаю расплывчатые надежды. Надеюсь, что-то произойдет, возникнет что-то новое.

 – Какие ожидания вы связываете с президентскими выборами?

 – Надеюсь, в этот раз все кандидаты смогут выразить свою позицию искренне и открыто. Ведь если послушать каждого из них, то все хотят одного и того же: счастья народу, развития экономики. Нужно только внимательно присмотреться – какими путями они хотят этого достичь.

 Был у нас один руководитель (товарищ Сталин), он тоже, видимо, хотел блага для народа. И действительно: взял страну с сохой, а оставил – с атомной бомбой. Но 60 млн. человек пали во имя этой атомной бомбы! Ничего себе, да?

 Я не хочу говорить ничего критического о прошедших выборах. Только одно меня огорчило – ложь, от которой мы избавлялись в 90-х годах, снова возобладала! Человек неискренний – погибший человек.

 Люди, говорящие правду, отвергающие ложь, вызывают во мне уважение. Кто бы они ни были: коммунисты, демократы… Главное – это искренние люди. Я хочу, чтобы, веруя во что-то, мы говорили об этом честно. А не врали, желая быть «на уровне».

 – Как вы относитесь к новомодным постройкам в исторической части Петербурга? Я слышала в новостях по ТВ, что знаменитые здания на улице зодчего Росси будут надстраиваться мансардами.

 – Я бы за это просто расстреливал! Устроил публичную казнь. Взял бы на себя этот грех! Я езжу по городу, смотрю, кое-что мне нравится. На Каменноостровском проспекте есть новые дома, которые вписались в ансамбль этого проспекта – они не разрушают его музыкальный строй. А есть вещи просто из ряда вон! И их все больше!

 Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил о прекрасной воздушной перспективе, которая открывается от здания Биржи. Эта перспектива уже нарушена зданием НКВД. А будет окончательно уничтожена небоскребом «Газпрома»: он выше Смольного собора в три раза! А уж если при этом встать рядом со Смольным, то вся его воздушность, вся устремленность в высь, в небо, совершенно уничтожаются.

 На мой взгляд, это преступление. Нам говорят: вы знаете, мы там построим театры. Не надо театры строить ценой уничтожения Петербурга! Нам, кстати, сейчас огромные театры и не нужны. Нужны небольшие экспериментальные сценические площадки – для создания подлинного театра-дома, театра-семьи, театра единомышленников.

 – Чего вы ждете от театральной реформы?

 – Любая реформа делается с какой-то целью. В 91-м году нужно было изменить политическую, экономическую жизнь страны – ведь она погибала. Причем не просто стояла на коленях – лежала пластом. Есть и надевать было нечего – экономика не работала. И реформа задумывалась во имя того, чтобы, по крайней мере, наполнить магазинные полки. А каков же смысл новой театральной реформы? Перебирая все варианты, прихожу к выводу: видимо, просто надоели все эти режиссеры, актеры; чего-то они выпендриваются. Может, мы им много платим? Сидят по двести человек в театрах и ничего не делают. Надо как-то их «вздрючить» – чего, мол, они бездельничают?

 Но поступить чиновнически-волюнтаристски – всех актеров перевести «на договор» и притом без социальной защиты – мне кажется, просто невозможно. Бесчеловечно.
Я предлагаю всех артистов, которым больше 55 лет, вывести за черту реформы. Платить им хорошие профессиональные пенсии. А молодые пусть уж сами строят свою судьбу в новых условиях. Но когда уж о пожилых-то думать? Я понимаю – некоторым руководителям театров хочется еще один дом. В Репино у них есть, теперь они не прочь в Комарово построить…

Существование вне культуры бессмысленно

 – НО БУДУТ ли платить нормальные деньги, чтобы человек мог достойно жить?

 – Не будут. И когда я говорю: единственное, что пользуется уважением во всем мире, – это российская культура, чиновники смеются мне в лицо. Для них в реальности существуют только нефть и газ. А культуру нужно уничтожить – чтобы сырье было на первом месте.
Один чиновник сказал мне: «Вот мы рассуждаем о театре, а театр этого не заслуживает. Ладно, были бы какие-то удачи. А их нет».

 Но это неправда! Я могу назвать целый ряд огромных актерских и режиссерских удач.

 – Как же переубедить «власть предержащих», чтоб не рубили сплеча наш «вишневый садик»?

 – Расскажу одну историю. В дни празднования 300-летия Петербурга меня пригласили на встречу президента с творческой интеллигенцией. Там были все губернаторы России: от Камчатки до Калининграда. И конечно же говорили – что культура необходима, что нужно подметать улицы… А во мне, как заноза, сидит депутатское прошлое.

 Наверное, не надо бы никуда лезть, но я попросил слова. Причем – вне очереди. У меня в руках была маленькая книжечка Лихачева «Декларация прав культуры». Эту «Декларацию» я в свое время придумал как своего рода «Конституцию по культуре». Лихачев идею подхватил.

 Я сказал: «Владимир Владимирович, если бы вы прочли эту книжку, не было бы необходимости в нашем собрании. Хочу прочесть последнюю фразу: «Существование государства и даже целых народов вне культуры совершенно бессмысленно».

 Я думал – после собрания губернаторы подойдут ко мне и попросят почитать книжечку. Ни один не обратился!

 – Почему у нас так много интересных людей в искусстве и так мало – в политике?

 – В культуре пока не убивают. Вот мой ответ.

 – Мне кажется, сегодня очевидна тенденция измельчания личности. Почему это происходит? Вот у вас в БДТ, когда вы начинали, было целое созвездие масштабных, талантливых, красивых людей!

 – Товстоногов просто коллекционировал артистов! Искал и пестовал таланты. Сейчас другое время. Время междуумия.

 Никто не может понять: куда мы идем? Кто мы такие? Семьдесят пять лет мы жили с идеей построения рая на земле. Но затея провалилась.

 Возможно ли это в принципе – построение земного рая? Думаю, да. Только не путем революции. И не сейчас. Нельзя торопиться!

 Через революции ничего не построить. Они ведут только назад, к деградации. Мне кажется, когда-нибудь, через многие столетия, человечество найдет в себе силы стать разумным. Возникнет такой строй на Земле, когда все будут равны. И, как говорил Пушкин, «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Такое возможно. Европа вон уже соединяется.

 Интеллигенция, культура не могут существовать без противника. Раньше была цель – борьба с властью Советов. Эта лживая власть рухнула. Театр свою задачу выполнил. А сейчас люди не понимают ни целей, ни задач.

Раздражает вседозволенность

 – ЧТО сегодня больше всего раздражает в искусстве?

 – Кстати, многое радует. Вот Безруков, которого только ленивый не обругал за Пушкина и Есенина. А попробуй-ка ты так сыграть, как Сергей! Есть некоторые моменты, где он прорвался к сути Пушкина. И даже если бы не прорвался. Я все равно шапку снимаю перед ним за то, что он пытался пройти этот путь.

 А раздражает меня вседозволенность в театре. Возьмем спектакль МХТ «Дни Турбиных». Очень просто наклонить планшет, заставить артистов ходить на согнутых ногах – вот тебе и покосившийся мир. А прорваться внутрь произведения не посредством внешних придумок – гораздо сложнее.

 Меня раздражает попытка режиссеров не заниматься проникновением в суть – потому что это очень тяжело. А заниматься демонстрацией своего якобы оригинального видения той или иной пьесы.

 – Олег Валерьянович Басилашвили похож на своего Бузыкина из фильма «Осенний марафон»?

 – Да, очень похож. Это не значит, что я бегаю по бабам. Просто мы все конформисты. Нас так воспитали.

 Рассуждают: нужен сейчас Сталин или нет? И многие говорят – да, нужен. У него были ошибки, но он нужен. Хотел бы я, чтобы тот сукин сын, который говорит об ошибках, посидел в Колымских лагерях! Сталин переделывал наши души и добился очень многого.

 Мы до сих пор – рабы. Мы хотим, чтобы над нами кто-то был, а мы будем послушно выполнять его волю. Сиди, знай свой шесток. И мы все его знаем. Это тоже – Бузыкин. Он – никакой. Он теряет самое дорогое, что у него есть, – талант переводчика. Да все мы такие!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Президент Чехии Милош Земан предложил решение кризиса на Украине

Президент Чехии Милош Земан предложил решение кризиса на Украине

Президент Чехии Милош Земан высказал мнение по поводу решения кризиса на Украине. Земан убежден: в конституцию Украины должны быть внесены изменения, обеспечивающие децентрализацию власти в этой стране.

//Политика

Новый врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер приступил к работе

Новый врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер приступил к работе

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в среду, 20 марта прибыл в Челябинск.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко

Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против Петра Порошенко. Участники "тройственного союза" перед выборами предпочли спонсировать других кандидатов.

//В мире

Стали известны сведения о потерях ВСУ в новом бою с националистами в Донбассе

Стали известны сведения о потерях ВСУ в новом бою с националистами в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло новое боестолкновение между украинской армией и националистами. Соответствующие сведения оказались в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В солидной компании – солидная медицина

В солидной компании – солидная медицина

Темы медицины и здоровья всегда актуальны. Как работают медучреждения в настоящее время? Какие изменения происходят? Сохранится ли бесплатное обслуживание? На эти вопросы «АН» ответила начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена ЖИДКОВА

//Шоу-бизнес

Собчак впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Собчак впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Накануне в Москве состоялось вручение второй музыкальной премии BraVo в области классической музыки, собравшей российских и мировых звезд. Не смогла пропустить это событие и Ксения Собчак.

//В мире

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Известный итальянский певец Аль Бано собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стало занесение певца с "чёрный список" Украины. В него попадают лица, представляющие угрозу национальной безопасности Украины.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Армия

ВВС США ищут подрядчиков для создания "Су-57"

ВВС США ищут подрядчиков для создания "Су-57"

Американские ВВС обратились к конструкторским компаниям с просьбой создать мишени для перехвата, имитирующие российский истребитель пятого поколения Су-57, а также китайские J-20 и FC-31.

//Новости СМИ2

//Политика

Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков стал новым главой Калмыкии

Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков стал новым главой Калмыкии

Президент РФ Владимир Путин 20 марта провёл рабочую встречу с экс-депутатом Народного хурала Калмыкии, знаменитым спортсменом Бату Хасиковым.

//Шоу-бизнес

Известная топ-модель сменила пол

Известная топ-модель сменила пол

Известная топ-модель Натали Вестлинг через 22 года своей жизнь поняла, что она мужчина. Девушка успешно развивала себя в модельном бизнесе. Но потом решила сменить пол и стать Натаном.

//Политика

Путин назначил врио главы Алтая

Путин назначил врио главы Алтая

Олег Хорохордин назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай. Хорохордин - председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова.

//Криминал

В США ограбление магазина совершил белый "единорог"

В США ограбление магазина совершил белый "единорог"

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошло ограбление магазина. Рано утром в супермаркет пробрался белый "единорог" и забрал деньги из кассы, попутно прихватив пачку сигарет.

//Шоу-бизнес

Юлию Началову убила инфекция

Юлию Началову убила инфекция

Трагическая смерть известной певицы Юлии Началовой стала настоящим потрясением для многих россиян. Больше всего поразил и вызвал недоумённое возмущение тот факт, что 38-летняя артистка умерла от заражения крови. Неужели в XXI веке медицина ещё не способна спасти людей от этого заболевания?

//Спорт

Дональд Трамп примет Александра Овечкина в Белом доме

Дональд Трамп примет Александра Овечкина в Белом доме

Президент Соединённых штатов Дональд Трамп примет команду "Вашингтон Кэпиталз" во главе с капитаном, российским хоккеистом Александром Овечкиным в Белом доме. Команда стала обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

После "идеального" раccтавания с мужем Ксения Собчак строит загородный дом с двумя детскими спальнями

После "идеального" раccтавания с мужем Ксения Собчак строит загородный дом с двумя детскими спальнями

Объясняя свой разрыв c Максимом Виторганом, Ксения Собчак рассказала, что вина за расставание всегда лежит на обоих супругах. Кроме того, она заявила, что планирует строить загородный дом с двумя детскими

//Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева поздравила с днем рождения своего "любимого мальчика" Резо Гигинеишвили

Надежда Оболенцева поздравила с днем рождения своего "любимого мальчика" Резо Гигинеишвили

Режиссер Резо Гигинеишвили принимает поздравления с днем рождения. Оригинально и трогательно создателя фильмов "ЖАRA" и "Заложники" поздравила его возлюбленная бизнес-леди Надежда Оболенцева.

//Здоровье

Заболевание суставов: почему этот недуг «молодеет»?

Заболевание суставов: почему этот недуг «молодеет»?

Частым диагнозом, который ставят врачи в настоящее время – заболевание суставов. Пожалуй, этот недуг можно смело назвать «главной проблемой» нынешнего века. Более того, болезни суставов «молодеют» с каждым годом. Более 30% населения земли подвержены этому заболеванию.

//Здоровье

Ученые назвали способ избежать ранней смерти от инфаркта или инсульта

Ученые назвали способ избежать ранней смерти от инфаркта или инсульта

Специалисты Шаньдунского политехнического университета Китая заявили, что существует способ существенно снизить риск преждевременной смерти от инфаркта, рака или инсульта. Об этом пишут "Известия".

//В мире

Удерживающий США и Россию от Третьей мировой договор назвал военный эксперт

Удерживающий США и Россию от Третьей мировой договор назвал военный эксперт

Отечественный военный эксперт Алексей Леонков назвал соглашение, которое удерживает Соединенные Штаты и Россию от Третьей мировой. Соответствующее заявление специалист сделал в разговоре с журналистами.

//Общество

В Москве участились случаи мошенничества возврата эвакуированных автомобилей

В Москве участились случаи мошенничества возврата эвакуированных автомобилей

В Москве участились случаи мошенничества при возврате эвакуированных автомобилей владельцам. Мошенники обещают вернуть автомобиль за денежное вознаграждение, требуя до 20 тысяч рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
3

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
4

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
5

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры