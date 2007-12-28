Священная мозаика арены

Странное несоответствие



В СССР невероятные цирковые номера символизировали подвиги трудового народа и достижение грандиозных вершин. Тогда же было придумано, что цирк – искусство пролетариата и зародился он внезапно, где-то в Европе, всего лишь 200 лет назад. Но в этой теории слишком много несоответствий. Например, как же тогда Древний Рим и Греция с их знаменитыми цирками? И если обратиться к древним источникам, то получается совсем другая картина. Согласно ей, все началось с древнейшей религии – шаманизма.

Современное действо на манеже вызывает отголоски нашей генетической памяти. Наши предки были язычниками, а цирковой спектакль есть не что иное, как шаманское действо.



Приручить белую лошадь



ДРЕВНИЕ шаманы поклонялись богу Небо и богу Солнце. В их представлениях небо было куполообразным. А солнце круглым, и двигалось оно не само по себе. Его несли по небу белые лошади. Чтобы приблизиться к Небу – обители душ умерших сородичей – и заглянуть в их жизнь, нужно было приручить белых лошадей. Так возник обряд жертво­приношения Белого Коня. Целый год избранного коня водили по стране, а затем приносили в жертву. Это священнодействие проходило внутри очерченного круга.

Путь наверх



ШАМАНЫ доказывали простым смертным, что души их умерших сородичей действительно живут на Небе в радости и веселье. Они входили в экстаз и совершали невообразимые на первый взгляд вещи: высоко взбирались по шестам, ходили по натянутым веревкам… Так возникли первые акробаты на першах, первые канатоходцы. Затем, спускаясь вниз, они убеждали своих сограждан, что виделись с предками, передавали их послания.



Прыжок к солнцу



МОЖЕТ показаться, что акробатика – это не более чем молодецкая забава. Аплодируя захватывающим дух воздушным пируэтам акробатов, зрители и не подозревают, что несколько тысяч лет назад эти же прыжки и кульбиты приводили в восторг толпы солнцепоклонников.

Дело в том, что, проделывая прыжок, акробат как бы описывает круг – древнейший символ Солнца. Наблюдательные шаманы заметили, что небесное светило само проделывает акробатические трюки: встает, катится по небу, садится, закатывается… Жрецы-солнцепоклонники, делая колесо и переворачиваясь в воздухе, на глазах у народа устанавливали связь между собой и почитае­мым Божеством.



Породниться со зверем



ДРЕВНИЕ шаманы легко общались с тотемами, которые нередко были опасными хищниками, якобы наделяющими людей присущими им чертами: острым зрением и обонянием, смелостью и ловкостью... Устанавливать контакт со зверями хитрым колдунам помогало лакомство, которое преподносилось как жертвоприношение. А также ласка и отличное знание повадок животного. Искусство магического общения со зверьем передавалось в роду шаманов из «уст в уста». То же самое происходит в сегодняшнем цирке. Секреты дрессуры в основном передаются внутри династии.



Лошадь в круге



А ВЫ знаете, что, выходя на манеж, лошадь всегда бежит по арене против часовой стрелки? Это не случайно. «Вращения против часовой стрелки» – древнейший вид заклинания. Очень давно люди были уверены, что именно так движется Солнце – справа налево. Это движение порождало магическую защитную силу, которая не позволяла злым демонам проникнуть в круг. А цирковой жанр «конная свобода» (без наездника), скорее всего, пошел от древнего поверья, связанного со сновидением: если приснится лошадь, бегающая на свободе, наступит счастливое время и исполнятся все желания.

Божественная глупость



ПРЕДТЕЧА клоунов – трикстеры – шуты, участники обрядовых жертвоприношений. Это были единственные персонажи, которые своими шутками и нелепыми выходками разрушали священную атмосферу происходящего. Они высмеивали и богов, и зрителей. При этом трикс­теры обязательно попадали в нелепые ситуации и благодаря этому еще больше утверждали веру в богов. Они демонстрировали на своем примере, что каждый, кто смеется над святыми истинами, оказывается в дурацком положении. Глупость шутов оттеняла божественное начало всего действа.



Послание масонов



ПЕРВЫЙ стационарный цирк построили в 1807 г. во Франции братья Франкони под влиянием и на деньги масонов. С тех пор и по сей день неизменен диаметр циркового манежа – священные 13 метров. В древних картах Таро Тринадцатый аркан обозначает Смерть. Но не только в прямом, но и в переносном смысле – окончание старого этапа в судьбе и начало нового. У масонов число 13 тоже считалось мистическим. Посвящение в масоны символически подразумевало смерть одной личности и появление новой.

И проходило оно в круге диаметром 13 метров. Выходя на манеж, цирковой артист также перестает быть обычным человеком. Он становится обладателем сверхвозможностей, героем. Поэтому и отношение зрителей к артистам цирка совершенно особое. У них возможность попасть за кулисы и прикоснуться к герою, пусть только взглядом, вызывает почти священный трепет.

Суеверия, суеверия...

В ЦИРКЕ запрещается садиться на барьер спиной к манежу. Некоторые говорят, что поворачиваться спиной означает выказывать неуважение к коллегам и к самой арене, которая кормит циркового артиста. Но на самом деле у этой приметы древний магический смысл. Обычно шаманы очерчивали так называемый обережный круг. Находясь внутри этого круга можно было не бояться злых сил – они не могли проникнуть за черту. Но если кто-то становился на черте, то открывал путь для злых духов. Так же и в цирке: манеж – магический круг, бортик – черта. Сидеть спиной к манежу – значит открывать путь несчастным случаям, которые могут случиться во время представления.