Браво, маэстро!

ПРЕДСТАВИТЬ советскую эстрадную культуру без него просто невозможно. Свою творческую деятельность Игорь Яковлевич начал еще в конце 50-х годов прошлого века. В его эстрадном ансамбле солировали знаменитые тогда Тамара Миансарова и Вероника Круглова. А в середине 60-х Гранов создает один из первых вокально-инструментальных ансамблей в стране с романтичным названием «Голубые гитары», который продержался на эстраде без малого 20 лет.

Мало того, что в нем начинали свою творческую карьеру чуть ли не все солисты других ВИА, песни этого ансамбля моментально становились шлягерами. Так, знаменитые строчки про «ветер северный, умеренный, до сильного» в 70-е годы распевал – без преувеличения – весь Советский Союз. Кроме того, «грановцы» «подружили» эстраду с русской народной песней, представив на суд зрителей современные обработки знаменитых «Во кузнице», «Коробейников» и многих других. На счету ансамбля и первый в совет­ской истории эстрадный мюзикл «Красная Шапочка, Серый Волк и «Голубые гитары», где одну из сольных партий исполнила популярная певица, а в то время солистка ансамбля Роксана Бабаян.

Особого уважения заслуживает то, что в середине 1980-х годов, когда советская музыкальная культура начала тихо погибать, Гранов не только удержался на плаву, но и сумел не изменить своим творческим принципам. Один за другим появлялись его новые проекты: сначала – молодежная «Синтез-группа Игоря Гранова», покорившая публику музыкальным спектаклем «Телешоу»; позже рождается Театр-студия «Музыка», где артисты продолжили свое творчество. Гранов неизменно оставался творческим руководителем всех этих проектов.

И сейчас, когда с момента начала его творческой деятельности прошло больше 40 лет, Игорь Яковлевич продолжает писать музыку и оставаться активным участником творческого процесса. Песни «Голубых гитар» по-прежнему звучат в эфирах некоторых радиостанций, ориентированных на «нестареющую» музыку, радуя нас искренностью текстов и мастерством исполнения. Так что можно смело сказать, что награда нашла своего героя. Поздравляем, Игорь Яковлевич!