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Интересные роли в «интересном положении»

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Юлия МИНАЕВА ]

Интересные роли в «интересном положении»

 – НОННА, в «Иствик­ских ведьмах» вы работали с Дмитрием Певцовым, а в «Дне радио» – с Алексеем Кортневым. У вас сложились дружеские отношения?

 – Они оба мои любимейшие партеры и мужчины. (Улыбается.) С обоими поддерживаю дружеские отношения. И с их семьями. Димка Певцов недавно стал отцом. Я безумно рада за него и за Олечку. А Лешка Кортнев уже отец «со стажем». Дети для меня – злободневная тема, так как я сама недавно во второй раз стала мамой.

 – «День выборов» многие назвали самым смешным фильмом за последние несколько лет. Чем он заинтересовал вас как актрису?

 – Это по-своему уникальный фильм. Он снят по спектаклю «День выборов», который мы играем с комическим театром «Квартет И» уже три года. В фильме снимались в основном те же артисты, что играют в спектакле. Но в спектакле все музыкальные роли играет Леша Кортнев. А в фильме – группы: «Ума2рман», «Чайф», «Би2», «Машина времени». Я снималась в этой картине до седьмого месяца беременности. Самой интересно было посмотреть, как это все скрывалось под большими футболками. (Улыбается.)

 В «Дне выборов» я играю диджея. Эта роль перекликается с моей реальной жизнью – на протяжении пяти лет я была рекламным лицом радиостанции «Наше радио». Иногда бывает даже обидно – столько фильмов на счету, а помнят меня именно за слова: «О как!». Зато благодаря этому ролику сотрудники ГИБДД до сих пор отпускают меня с миром. Ролик и в творчестве помог – на два фильма утвердили без проб, искали «девочку из рекламы». В то время я проводила много часов на «Нашем радио». Поэтому знала специфику профессии. И на экране постаралась создать некий собирательный образ наших популярных диджеев – Риты Митрофановой, Аллы Довлатовой.

 – В одном из первых своих фильмов – «Первый удар» – вам довелось работать с самым знаменитым китайским актером нашего времени – Джеки Чаном. Какие у вас остались впечатления от съемок?

 – Я снималась в этом фильме на пятом месяце беременности (смеется) и скрывала этот факт. Но правда все же «выплыла наружу». В одном из эпизодов фильма сотрудники КГБ должны были, как смерч, ворваться в комнату и, разнося все вокруг, бросить меня с одной кровати на другую. Но для меня это катастрофа! Я попыталась тихо объяснить проб­лему нашему переводчику. Но Джеки все заметил: «Не волнуйся, все будет о’кей. Сделаю все сам!» Он тут же стаскивает с огромного «сотрудника КГБ» плащ и пушистую шапку-ушанку (Джеки и его команда отчего-то решили, что наши разведчики выглядели именно так) и надевает на себя. Джеки маленького роста, поэтому плащ тянется за ним по земле. Но его это ни капли не смущает. Он берет меня на руки и осторожно переносит на другую кровать. А в кадре кажется, что резко бросает.

 Джеки был в шоке от моего «интересного положения». Для китайцев беременность, дети – что-то особенное. В Китае официально разрешено иметь только одного ребенка. Вообще, в отношении деторождения там все очень серьезно и сложно. Например, необходимо писать официальное заявление, чтобы власти разрешили именно в это время зачать ребенка.

 – Ваша героиня из «Иствик­ских ведьм» – Александра, главная ведьма – натура творческая, очень семейная, но иногда способная на безрассудные поступки. Вы на нее похожи? Верите в магию?

 – Мне кажется, что магией люди называют то, чего не могут объяснить. Когда про женщину говорят «ведьма», то имеют в виду, что она обладает какой-то силой, которой другие женщины не обладают. Ведьма, в люд­ском понимании, зачастую бывает красивее и сильнее, чем обычная женщина. И в «Иствикских ведьмах» мы играем обычных женщин, обладающих как ангельскими добродетелями, так и ведьминскими пороками. А колдовать они научились благодаря особым обстоятельствам. В магию в прямом смысле этого слова я не верю. Верю в свою судьбу, в Бога, в то, что если мне что-то предрешено, это непременно сбудется. А с моей героиней мы похожи, может быть, независимостью, жесткостью.

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