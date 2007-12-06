Детям не хватает книг

ЧТО такое вообще ­no­n/fiction? Грубо говоря, это литература, в которой познавательность вытеснила развлекательность. Она не художественная, но и не научная. Но что такое дет­ский non/fiction? На первый взгляд это – нонсенс, потому что детская литература должна быть развлекательной по определению.

На самом деле это не так уж парадоксально. Например, Cкандинавские страны очень широко представили на выставке свой детский ­non/­fiction. Там подобная литература развивается и пользуется спросом уже более 20 лет. Широта тем поражает: уход за волосами, как сделать комиксы, наши законы, археология, фокусники, как вести переговоры с родителями о выдаваемых на неделю карманных деньгах… Есть даже крайне спорная книга о смерти (переведенная, кстати, на русский).

Найти на ярмарке non/­fiction нашу литературу подобного рода, например, иллюстрированный альбом «Загадочный Петербург» Алексея Шевченко или книгу Анастасии Гостевой «Большой взрыв и черепахи», было весьма нелегко. Вот уж точно – парадокс.

Наши издатели, видимо, не рискуют выпускать подобное чтиво. Как не рискуют они, впрочем, выпускать и художест­венную литературу новых серь­езных авторов. Вот и получается, что наши дети живут «за счет» Чуковского и Маршака, с одной стороны, и новых штампованных ужастиков и фантастики, с другой. А там, где должны быть книги о современном мире и актуальных для детей вопросах, у нас большой провал. И если ниша взрослого non/fiction быст­ро пополняется, то детский ­non/fiction в России остается чем-то вроде terra incognita.