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Никаких фикций!

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

 В ЭТОМ году многочисленных посетителей ярмарки ждало несколько сюрпризов. Во-первых, цена на билет повысилась супротив преж­него втрое (150 рублей вместо 50). А во-вторых, сей билет еще ничего не означал. Следовало его обменять на подробный опросный лист, который вы обязаны были заполнить, указав ФИО, домашний, рабочий и электронный адреса и т.д. Только тогда выдавали проходную карточку. Люди, крепко укорененные в русской жизни вроде меня, посмеиваясь в душе, заполняли опросник фиктивными сведениями (никаких документов не требовалось). Остальные бушевали в центре зала, возле гардероба, с душераздирающими криками насчет безобразия. Интеллектуальная жизнь сразу брала запредельно высокую ноту.

 Форма ярмарки очень удобна для покупателя, вконец замученного современными книжными магазинами, где все сверкает глянцем, но ничего нельзя найти из-за головоломного расположения стеллажей и книг на них. А тут – красота, гуляй себе мимо издательских стендов и выбирай, чисто, как в лесу. Устал – не беги в кафе, где чашка бурды кофейного цвета стоит 75 руб. (специально для интеллектуалов?), а присядь в каком-нибудь конференц-зале и слушай. На мою долю досталось выступление группы уважаемых литературных критиков (Н. Иванова, И. Шайтанов, А. Немзер и др.). Они держались гордо, с «титаническим самоуважением», на зависть отечест­венным писателям, в лицах которых вечно мелькает какое-то странное сомнение в собственном существовании.

 Нет никакой возможности описать великолепное изобилие нашей интеллектуальной литературы! Это реальное завоевание новейших времен. То, за что в советскую старину переплачивали втрое, – спокойно красуется на прилавке. Любой философ, любая историческая или филологическая тема. Я опишу лишь содержимое своего личного пакета.

 Со вздохами радостного узнавания, я обнаружила стенд Содружества научно-популярных журналов. Тех самых, любимых с детства, – «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» и т.п. Они не изменились до неузнаваемости, подобно отгламуренному «Вокруг света», а сохранили свое лицо. Доблестная «Наука и жизнь» полностью сохранила и весь прежний макет, все рубрики, доказывая тем самым могучую неистребимость интеллекта. Кроме того, «Наука и жизнь» выпустила на диске электронный архив! Я купила все журналы и, стеная от удовольствия, прочла наконец не про жизнь гламурных гадов, а нечто вкусно-реальное, фактическое, занимающее ум, а не возбуждающее праздное и мимолетное любопытство.

 Страшную книгу Виктора Маларека «Продаются Natashi» выпустило издательство «КоЛибри» – она посвящена новой глобальной торговле сексом. Сотни тысяч молодых женщин во всем мире находятся в раб­стве, их заманивают обещанием работы и увозят в ад. Женщин-славянок поголовно называют «Наташами» – отсюда название. Книга обстоятельная, со множеством фактов и описанием того, к примеру, что творится на шоссе Е-55 возле чешско-немецкой границы, леденит душу. Женщины! Будьте бдительны!

 Хотя на ярмарке царит «не-фикция», «фикцию», то есть беллетристику, конечно, тоже продают, и трудно было удержаться от покупки нового романа Фредерика Бегбедера «Идеаль». Это же бестселлер месяца, любопытно. Тем более что герой книги, циничный сорокалетний француз, приезжает в Россию, чтобы отобрать девочек-моделей для знаменитой косметической фирмы «Идеаль». Случайно спит с собственной дочерью и взрывает храм Христа Спасителя. Не знаю, что случилось с Францией, но роман Бегбедера – это такая дрянь, с таким количеством глупостей о России, что диву даешься столь мерзост­ному излиянию с родины Флобера и Экзюпери. Ни один наш писатель, даже легкого жанра, ни в какое сравнение не идет с бегбедеровской пошлятиной.

 Очень интересны книги, восстанавливающие справедливость и вызывающие из небытия литературные фигуры, незаслуженно забытые. Так, трогательный и трагический образ поэтессы конца ХIХ в. Мирры Лохвицкой восстановила книга Татьяны Александровой «Истаять обреченная в полете» (издательство «Гиперион»). Рано умершую красавицу Мирру Лохвицкую, сестру знаменитой Тэффи, обожали современники. Она получила за свое творчество Пушкинскую премию, так что и нам полезно узнать, что женский голос в русской поэзии начался совсем не с Ахматовой.

 Сильно озадачила меня книжка «Гламурный фашизм» («Европа»). Это вроде бы сборник, призванный осудить новое бытование фашистских идей в мире. Но посудите сами: на дорогой бумаге красуются выполненные готическим шрифтом цитаты из Гитлера и Геббельса, а рядом – нарванные куски из речей современных писателей и журналистов, доказывающие их близость нацистской демагогии. Ни споров, ни доказательств – одни цитаты (притом не указана дата, номер издания). Получается совсем не опровержение, а цитатник, причем аляповато сфабрикованный и роскошно изданный. По-моему, издателями этой книги может с полным основанием заинтересоваться Прокуратура РФ…

 Прекрасно издан нынче Сергей Аверинцев и как тут не воскликнуть вслед за поэтом – «Ах, медлительные люди! Вы немного опоздали!» Я купила том статей Аверинцева «София-Логос» и вспомнила, каким счастьем было отыскать хоть что-то его пера 20 лет тому назад, когда этот выдающийся ум (и великая душа!) был еще с нами.

 А для забавы приобретена мной уморительная и поучительная книжка – «Сборник задач противоалкогольного содержания», изданная в 1914 году «Кружком деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом». (Репринт, издательство «Красный матрос».) Предлагаю вам задачку №73.

 «В 1913 году в России выпито 2 000 000 000 бутылок водки. Если раздать по 4 бутылки каждому из жителей Европы, то останутся еще не розданными 314 304 000 бутылок. Чему равно население Европы?»
Всего в книге 156 задач.

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