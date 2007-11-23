Станислав Любшин вместе с Вином Дизелем сыграет в фантастической картине «Треск»

ЭТО фильм о первой любви. В 1915 г. юные изобретатели Циолковский и его коллега Выгодский сохли по одной красивой девушке по имени Анна. В любовных страданиях они изобрели аппарат, который исполнял любые желания, но при этом гудел. Анна в результате выбрала Выгодского. Пока шли разборки, аппарат странным образом попал в руки Ленина, который тоже покрутил ручку чудодейст-венной машинки. Вот так – по мнению создателей картины «Треск» – и случилась Великая Октябрьская революция…

Прошло много лет. В 2008 г. малолетняя внучка ученого Выгодского наткнулась на волшебное устройство в виде шкатулки. Она покрутила ручку, и в заштатном Шилово начали происходить сумасшедшие события.

Создатели фильма уверяют, что чудо-аппарат был воспроизведен в наши дни по старинным чертежам. Для его изготовления использовали металл космического происхождения.

Сценарий к фильму написал Александр Гоноровский. Режиссер картины – Виктор Конисевич.

Роль Выгодского играет Станислав Любшин («Щит и меч», «Кин-дза-дза», Циолковского – Александр Трофимов («Д’Артаньян и три мушкетера», «Маленькие трагедии»), в роли майора Пришвина – популярный актер Андрей Харитонов («Овод», «Мастер и Маргарита»). В кастинге на роль Ленина принимают участие несколько заокеанских звезд, в том числе – звезда Голливуда Вин Дизель (он же – Марк Винсент), знакомый российскому зрителю по таким кассовым лентам, как «Форсаж» (2001), «Хроники Риддика» (2004), «Ганнибал» (2006).



«Треск» должен выйти на большой экран в начале 2008 года.