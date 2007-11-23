//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Товарищ Венера

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Ирина ДУДИНА ]

Товарищ Венера
А. Дейнека «Раздолье»

 С ПОБЕДОЙ революции вырывается на волю народ с его эстетическим идеалом, и никаких тебе Венер. Прямые толстые ноги, зады тощие, талия не на месте. «Венеры» становятся мужиковатыми, даже в фигурах советских интеллигенток как-то ослабевает связь с культурными корнями человечества.

Медведеподобные женщины средних лет с плакатов 20–30-х годов должны привести в восторг феминисток XXI века. Женщина-товарищ, женщина-деятель, и никаких там финтифлюшек и превращений в объект для эротических воздыханий. В обнаженных моделях художников 30-х поражают красные руки и грубый румянец на щеках, красавицы уработались, у них тела невнятно склеены и плохо возделаны. Самый эротичный певец Венер советской эпохи – В. Лебедев. Его девушки сладки, у них нежная несоветская кожа и влекущие глазки. Но это маргиналки, потаскушки,  предтечи «интердевочек» 80-х.

Венец советского биологического творения – женщины Самохвалова и Дейнеки. Модели Самохвалова – это девы с низкими лбами, толстущими губами и ногами, это девки-труженицы, это мясо и плоть империи Сталина. Они грубы и глуповаты, но они хорошо вертят станки и таскают тяжести, их легко завести на нужную эмоцию, натравить на врагов партии, послать на поле боя. Многие девушки Самохвалова изображены с опасно приспущенными трусиками – в момент неэротичного деяния, например, при переодевании перед плаванием. Вид у дев ледяной, спокойный, как у самоуверенных богинь. От этого уже веет кошмарами массовой медицины и обязательных животных медосмотров, к которым советские девы привыкли.

Прекрасна картина Дейнеки «Раздолье», на которой бытовые, неантичные девушки бегут, бегут в трусиках и маечках по берегу реки. Боже, как хорошо они, советские весталочки, бегут! Как трудно представить себе Мэрилин Монро или Вивьен Ли того же времени, бегущих в трусах и маечке. Что-то в массовом спорте было прелестное, но неэротичное. Поэтична «Женщина в гамаке» Ю. Пименова. По крайней мере, у нее нежные, нетрудовые пятки, что уже выглядит эротично и чувственно.

Далее кураторы выставки запутались в концепте, типы Венер представлены расплывчато, хотя идеал советской красоты четко менялся во времена Хрущева и Брежнева. Из 60-х запомнилось фото Руйковича «Спидола» – девушка и парень на пляже радуются приемнику, по которому можно было слушать всякие буржуазные «голоса свободы». Для 70-х типично полотно В. Ни «Лето» 1979 года. Бесплотные, прямые тела радостных колхозных женщин среди березок, цивилизация перед крахом, скоро не будет ни этих деревень, ни колхозов, ни берез. Березы продадут за три копейки дельцам, деревни сгниют и обезлюдеют, колхозницы  растворятся в серых коробках городов, а мужики умрут от паленой водки.

О том, что сделает с Ве­нерой советская эпоха, ярко рассказывает «Жница» Па­ку­лина 1927 г. – это не женщина, это бабища-бык. Рас­коряченная, с толстенными ножищами, она ползет, придавленная неимоверными тяготами жизни, по ниве русской истории.

Пронзительна картина Петровой-Троцкой «Ребенок с апельсином» 1927 года. Чудовищные квадратные плечи матери, ее склоненная квадратная голова с пробором, изломанное дитя, играющее с красным апельсином в ее огромных коленях. От картины веет предчувствием ада, через который пройдет страна. Только такая склоненная голова, не желающая смотреть вовне, а только внутрь семьи, внутрь рода, – сможет все вынести.

Апофеозом советской Венеры мне показалась скульптура Клавдии Деминой «Материнство» 1929 года. Женщина-мать изображена с каким-то чудовищным прямоугольным лоном. Это не лоно даже, это какая-то щель ящичка – единственные «уста», которые всегда говорили правду в царстве лжи.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»

«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»

СМИ сообщили о кончине певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой. Ведь молодая еще была, а голос какой - как запоет!.. Свои соболезнования родным и близким певицы выражает писатель, экс-телеведущий Лев НОВОЖЕНОВ...

//live

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Политика

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Президент Украины Пётр Порошенко успешно набирает обороты в предвыборной гонке. Совсем недавно он подвинул Юлию Тимошенко на третье место в рейтинге, а теперь сокращает разрыв с Владимиром Зеленским.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США замечен вблизи российских границ

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США замечен вблизи российских границ

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США был замечен вблизи российской границы. По данным Минобороны РФ, американский военный самолет пролетел над нейтральными водами Балтийского моря.

//В мире

Скрипалей отравили американским веществом «Би-Зет»?

Скрипалей отравили американским веществом «Би-Зет»?

По симптоматике и динамике действия вещество, которое подействовало на Скрипалей, на боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как А-234 "Новичок", не очень похоже.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Обратная сторона волонтерства за рубежом

Обратная сторона волонтерства за рубежом

Правительство любит поощрять волонтерство, ведь что может быть «демократичнее», чем бесплатная рабочая сила… Западные исследования показали, что 70%, 80% и даже 95% добровольцев испытывают радость от той помощи, которую они могут дать.

//Шоу-бизнес

Врачи прооперировали Юлию Началову и ведут борьбу за ее жизнь

Врачи прооперировали Юлию Началову и ведут борьбу за ее жизнь

Певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге, по прежнему находится в состоянии медикаментозной комы. Ранее появились слухи, что у Началовой - гангрена, и ей грозит ампутация ноги.

//Шоу-бизнес

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли». Певица Юлия Началова умерла в больнице

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли». Певица Юлия Началова умерла в больнице

Врачи больше не могли бороться за жизнь певицы Юлии Началовой. Она скончалась в больнице. После тяжелейшей операции - медики решили ампутировать ей ногу, стабилизировать ее состояние. Певице было 38 лет

//Общество

Как менялись стандарты женской красоты

Как менялись стандарты женской красоты

Женская красота ценилась во все времена. Однако, как говорится, каждому времени - свои ценности. Эталоны красоты исторически менялись, причем как сейчас, так и тогда зависели в том числе и от географии.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Шоу-бизнес

Последнюю телесъёмку Началовой показали в день её смерти

Последнюю телесъёмку Началовой показали в день её смерти

Юлия Началова, исполняющая роль наставницы в популярной передаче «Один в один. Народный сезон» умерла в субботу, 16 марта, не приходя в сознание. В этот же день на телеэкранах страны состоялся показ финального этапа шоу.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

От чего на самом деле умерла Юлия Началова?

От чего на самом деле умерла Юлия Началова?

Сколько разных предположений прозвучало о болезни Юлии Началовой. Говорили о проблеме с алкоголем, сахарном диабете, о последствиях неудачной пластики по увеличению груди. Что же произошло на самом деле?

//Шоу-бизнес

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

Депутат Евгений Герасимов прокомментировал слухи о том, что умершая на 39 году жизни певица Юлия Началова может получить собственную памятную табличку в столице.

//Общество

Украинская журналистка признала, что Россия много вложила в Крым

Украинская журналистка признала, что Россия много вложила в Крым

Журналистка из Украины Олеся Медведева рассказала о том, что увидела в Крыму во время своей поездки. За время пребывания на полуострове она сняла несколько видео, в которых рассказывала о нынешней жизни крымчан.

//Шоу-бизнес

Юля Началова умерла не приходя в сознание, родные и близкие не смогли проститься

Юля Началова умерла не приходя в сознание, родные и близкие не смогли проститься

Первый муж Юлии Началовой сказал о смерти певицы, что это был настоящий шок, а друзья и близкие женщины вспоминают ее как талантливого музыканта и верного друга: "Она была яркая, профессиональная и светлая"

//Шоу-бизнес

Подольская высказалась по поводу смерти Началовой

Подольская высказалась по поводу смерти Началовой

Наталья Подольская передала родным Юлии Началовой соболезнования от себя и своего мужа Владимира Преснякова в связи со смертью певицы. Также Подольская рассказала о своём отношении к Юлии.

//Шоу-бизнес

Вайкуле не стала спорить с тем, что у Бузовой нет голоса

Вайкуле не стала спорить с тем, что у Бузовой нет голоса

Знаменитая певица Лайма Вайкуле согласилась с утверждением о том, что современная звезда Ольга Бузова не обладает хорошими вокальными данными. Вайкуле отметила, что распознаёт талантливых музыкантов практически сразу.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Red Hot Chili Peppers дали концерт на фоне одного из Семи чудес света

Red Hot Chili Peppers дали концерт на фоне одного из Семи чудес света

Американские рокеры из Red Hot Chili Peppers устроили концерт в Египте, а роль декорации выполнила пирамида Хеопса – единственное из дошедших до наших дней Семи чудес света древнего мира.

//В мире

Как крымчане прорубают себе окно в Европу

Как крымчане прорубают себе окно в Европу

Присоединение Крыма к России стало не просто «возвращением легендарного полуострова в «родную гавань». Многие крымчане с ликованием встретили историческое событие, ожидая блестящие перспективы развития региона в составе РФ.

//Общество

Как суровые уральские коммунисты подрались с комсомольцами по идейным соображениям

Как суровые уральские коммунисты подрались с комсомольцами по идейным соображениям

Громкий скандал разразился на заседании свердловского обкома КПРФ – группа комсомольцев ворвались на заседание и потребовали отправить в отставку Александра Ивачева. Причина - "коррупция под красным флагом".

//Шоу-бизнес

Лобода оголила ноги и восхитила фанатов

Лобода оголила ноги и восхитила фанатов

Светлана Лобода выложила в сеть очередную откровенную фотосессию. Внимание поклонников привлекли длинные ноги певицы, которые она продемонстрировала на снимках в самом выгодном свете.

//Футбол

Футбольный болельщик скончался во время матча под крики «умри»!

Футбольный болельщик скончался во время матча под крики «умри»!

В Италии футбольные фанаты «Фиорентины» во время матча чемпионата страны скандировали «умри» болельщику команды-соперника, пока врачи боролись за жизнь мужчины.

//Политика

Порошенко заверил, что бедность отступает

Порошенко заверил, что бедность отступает

Лидер Украины Пётр Порошенко объявил гражданам своей страны, что уже с этого года каждый сможет почувствовать, как бедность отступает, а жизнь постепенно меняется к лучшему.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры