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Рифма к слову «выборы»

На экраны вышла настоящая острая, смешная, продуманная от начала до конца отечественная комедия – невероятно, но факт

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

Рифма к слову «выборы»
«День выборов»: кадр из фильма

 Фильму режиссера Олега Фомина «День выборов», очень может быть, грозит та же участь, что и фильму «Особенности национальной охоты» Рогожкина. Он разойдется на цитаты и репризы, став неким «общим достоянием» отечественного зрителя. Долго же мы ждали: со времен картины Рогожкина прошло 12 лет!

 ДЕЙСТВИЕ «Дня выборов» происходит в 2001 году. Таинственный всемогущий персонаж (чьего лица мы так и не увидим), некий Эммануил Гедеонович, поручает творческому коллективу «Как бы радио» раскрутить в Поволжье своего кандидата. Надо несколько потрепать нервы действующему губернатору Емельянову. Губер этот (в уморительном исполнении Александра Семчева) грустно потеет в аэропортах и гостиницах, ожидая, что скрытная Моск­ва наконец подтвердит его третий срок. А новоиспеченный кандидат, невозмутимый обаятельный кретин И.В. Цаплин (в этой роли блеснул всем известный умница, футбольный комментатор Василий Уткин) всего-то и должен помаячить демократической декорацией в предвыборную неделю и оттянуть пять-семь процентов голосов.

 Но действительность, как ей и положено на Руси, превосходит все ожидания. Вынутые из теплых постелей и заброшенные на теплоход «Сергей Абрамов» мастера пиара, преодолевая хроническое похмелье и всеобщий бардак, начинают соображать, как наилучшим образом выполнить наказ Эммануила Гедеоновича. Сумасшедший корабль, набитый  пиарщиками и попсовиками, среди которых затесался авантюрист, косящий под священника (мастер на роли пьяниц Михаил Ефремов), отправляется в победоносное плавание за голосами Поволжья.

 Комедийный накал фильма держится на двух основных китах. Во-первых, сценарий картины писали реальные актеры, сотрудничающие с «Как бы радио», и они же играют пиарщиков (Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, Максим Виторган, Нонна Гришаева и другие). Их оригинальные, «незамыленные», смешные и живые физиономии еще не изуродованы жирными штампами, которые в ходу у всех профессионалов комикования. Во-вторых, попсовиков, поющих «выборные» песни, играют популярные талантливые певцы, пародирующие сами себя, – Шнуров, Серега, «Чайф», «Би‑2», братья Кристовские и подаривший зрителю «Дня выборов» две минуты гомерического хохота Андрей Макаревич. Песни для фильма написали Сергей Чекрыжов и Алексей Кортнев (Кортнев также отличился в роли свирепого с виду и нежного внутри казачьего атамана Парамонова).

 Итак, начиная с первой песни Шнура («Выборы, выборы, кандидаты ……ры»), где рифма заглушена ревом теплохода, но без труда прочитывается аудиторией, зритель начинает хохотать, и так до конца. «А что, нет другой рифмы для слова «выборы»?» – спрашивает один персонаж. Оказывается, нет. И понятно, почему.

 Потому, что списанные с «прекрасного далека» демократические процедуры превращаются у нас на родине в хороший, увесистый русский бред. В дурной бесшабашный цирк, где в угаре всеобщего азарта смышленые люди талантливо выполняют любые задачи. Пьяный корабль чешет по Волге, обращая в свою веру (то есть  кандидата Цаплина, некогда судимого за изготовление поддельных пыжиковых шапок, ныне массажиста) казаков, военных, работников винзавода и прочих граждан одним махом. Действующий губер начинает колыхаться и украшает область оригинальными надписями «Цаплин вор», которые легко дописать и превратить в лозунг «Цаплин ворОВАТЬ НЕ ДАСТ!»

 А здесь, на этой земле, вообще все возможно, все легко. Здесь в головах гуляет ветер, здесь человек за полсекунды может поменять все: мнение, веру, судьбу. Нет ничего своего, прочного, выстраданного, заветного, и демократию эту люди не завоевали, не придумали, не выстрадали – а получили как игрушку. Вот и играют, раз начальство так распорядилось. А распорядится иначе – будут другие игры.   

 Ряженые казаки, грозно рассекающие город Приволжск на мотоциклах с колясками, мигом обратятся в добродушных пьяниц, стоит им только намекнуть, что о них позаботятся «там, наверху», в таинст­венных спецотделах. Генерал, командующий частью в городе Взвейск и продавший этим казакам дорогущий кабель за копейки, тут же растает, когда неугомонные пиарщики придумают наградить его орденом одной далекой страны (орденом служит пряжка фирменного ремня самого хитроумного пиарщика Леши). Два ласковых слова и небольшая сумма наличными – и главный режиссер «Драматического театра имени Петухова» (милый Евгений Стеблов) отправляет всю труппу разнообразно изображать народ, разгневанный правлением старого губернатора...

 В конце наступает апофеоз – гала-концерт, во время которого внезапно «развязавший» администратор Камиль прячет конфискованный у бандосов мешок дурной травы в дымо-машину, стоящую на сцене. Сизый дымок плывет по обалдевшему залу, народ ликует, кандидат Цаплин выбран, 52% голосов. Да только пиарщики перепутали область и выбрали хотя и того, да не там – а вообще, какая разница?

 Печальны последние кадры картины, где режиссер очень кстати напоминает нам о прошлом нашей земли, с затопленными церквями и прочими приметами злых ветров истории. Да, трагедии вроде бы закончились, начался фарс, цирк, пародия. Но не ужасна ли каким-то новым историческим ужасом эта фарсовая легкость мыслей и поступков наших людей, не чревата ли она новыми бедами?

 Вот такие серьезные мысли приходят после просмотра развеселого фильма «День выборов», во время и по окончании съемок которого, как утверждается в титрах, «ни один из создателей не пострадал. Пока».

 Да за что же им страдать, таким молодцам – с их помощью мы сумели посмеяться над собой, значит, все-таки живы и отчасти даже здоровы. Пока...

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