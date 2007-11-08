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Ужасные превратности любви

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Ужасные превратности любви

 10 НОЯБРЯ Первый канал представляет авторский проект Валентины Пимановой – «Звезда, спаленная любовью». Это рассказ о знаменитых людях, в судьбе которых любовь – счастливая или неразделенная – отозвалась драматичными, а то и трагическими по­следствиями.

 Первый фильм проекта «Звезда, опаленная любовью» посвящен Людмиле Марченко – очаровательной юной актрисе, влюбившей в себя после «Отчего дома» Кулиджанова и «Белых ночей» Пырьева миллионы людей во всем Советском Союзе.

 Однокурсники Владимир Ивашов, Светлана Светличная, Алла Будницкая, Галина Польских называли ее «нашей Одри Хепберн». Студенты со всего ВГИКа сбегались на нее посмотреть. К ней воспылал страстью сам Иван Пырьев. Во время съемок она влюбилась в Олега Стриженова – кумира всех совет­ских женщин, и тот ответил ей взаимностью. Но вскоре начались несчастья…

 Неудачная беременность и невозможность больше иметь детей. Настойчивые ухаживания Пырьева. Застолья, вино без меры… Жизнь привела к тому, что в 25 лет она оказалась в институте Склифосовского и вышла оттуда со шрамами на лице и мучительными головными болями. Снявшись после этого в «Стряпухе», Людмила предприняла попытку пластической операции. Но результат был плачевным. «Лучше бы я в детском саду воспитательницей работала! Что мне этот кинематограф дал? Я с изуродованным лицом, без детей, без денег». Умерла Людмила Марченко в Москве от банального гриппа. Не вызывала врача и не принимала лекарств. Возможно, она просто не хотела жить...

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