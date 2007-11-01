ВЕРНИТЕ ЦИРКУ БЛЕСК И ПЕРЬЯ
№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Алла КУДИНОВА ]
В цирке Никулина на Цветном бульваре – открытие сезона и новая программа с романтичным названием «Ветер странствий». Отправляясь в цирк, всегда заранее предчувствуешь что-то необычное. Что же удивило на этот раз?
«ВЕТЕР странствий» поставлен режиссером Натальей Маковской как дивертисмент-представление. Смена номеров идет здесь без строгой сюжетной привязки. У каждого свое решение, у каждого артиста своя роль. Акробаты на батуте (руководитель номера Филипп Попов), взлетающие вверх с красными платками, напоминают огонь. Гимнастка на трапеции (Мария Гарамова) похожа на прекрасную белую птицу. Жонглер Лев Рожулея скорее шаманит с мячами, его номер так и называется «Шаман». Эквилибристка Виктория Биляуэр предстает в образе богини цветов. Знаменитый дрессировщик обезьян Азиз Аскарян симпатичен в костюме путешественника-колонизатора.
А дрессировщица собачек Асяит Шюнахайт выходит на манеж в очень забавном костюме трактирщицы. Не говоря уже про воздушных гимнастов под руководством Владимира Гарамова. На жанр воздушного полета удачно наложился образ морских пиратов. При этом каждый номер сопровождается меняющейся картинкой на большом экране. Изображение лишь подчеркивает образ исполнителя.
Номера сменяют друг друга без остановки, ритм динамичный, вместо оркестра – фонограмма, вместо клоунов – комическая группа артистов под руководством Алексея Емелина. В целом все выглядит оригинально.
Но если всмотреться в новую программу более внимательно, получается странная история. Техника номеров блестящая, костюмы придуманы со вкусом (художник Наталья Чистова), музыка разнообразная (композитор большинства номеров Михаил Экимян). А цирка нет. Есть хорошо поставленная концертная программа с сопровождающими ее техническими эффектами – световыми экранами (для эстрады, кстати, вещь давно не новая).
Понятно, что нужно искать новые формы и не бояться отходить от стереотипов. Но с цирковым искусством, мне кажется, все не так просто. Для большинства зрителей цирк – это островок детства, куда хочется возвращаться, чтобы вспомнить и пережить те простые эмоции, которые нам всем нужны. Без клоунов, которые сопровождают все представление, придавая ему особый шарм, без парада-алле, без шпрехшталмейстера и живого оркестра до этого островка доплыть трудно. Почему бы экспериментировать, не отбрасывая привычные формы, а, скажем, видоизменяя их? Тем более, что эстрадой сейчас особо не удивишь, есть там проекты посильнее и поинтереснее.
Наталью Маковскую я знаю по ее прошлым работам. Мне довелось посмотреть «Музыкальную шкатулку» и «Ассамблею на Цветном». Она, безусловно, человек талантливый и, как говорится, цирковой. У нее богатая творческая биография и много удач. Вот и последние программы были яркие, будоражили фантазию и эмоции. Видно, что у режиссера есть свой стиль, свое видение. Но в этот раз, мне кажется, «ветер странствий» занес ее творческую мысль немного не в ту сторону. Да, представление получилось динамичным, эксцентричным, но в целом довольно холодным. Потому что, как ни экспериментируй, а «блеск и перья» цирку нужны! Они – его необходимая условность. И если этого нет, то даже такие замечательные костюмы, как в новой программе, смотрятся, увы, тускло.
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