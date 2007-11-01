Все смешалось в новом сериале

Говорят, иностранцы героев русской литературной классики да и сами литературные произведения видят совсем иначе, чем мы.



Убедиться в этом в очередной раз мы сможем совсем скоро, когда в первой половине ноября на телеканале «Россия» начнется премьерный показ 4-серийной экранизации романа «Война и мир».

В ЭТОМ проекте приняли участие 7 стран: Италия, Франция, Россия, Германия, Польша, Испания, США. Бюджет фильма составил 26 млн. евро. Съемки проходили в Литве, Польше, Австрии, Италии, России. Румынский режиссер Роберт Дорнгейм («Спартак», «Анна Франк») распределил роли строго в соответствии с планом. Каждая страна получила «в собственность» несколько значимых героев. По словам руководства телеканала «Россия», было очень важно найти компромисс между русским и европейским восприятием произведения Толстого. Но насколько это удалось съемочной группе? Будет ли принят фильм российским зрителем? Многое говорит о том, что экранизация окажется в одном ряду с западными киноверсиями произведений русской классики, полными нелепостей и стереотипов, упрощенными донельзя.

Нашим зрителям очень непросто будет узнать знакомых с детства героев Толстого в исполнении западных актеров. Так, романтичная брюнетка Наталья Ростова, воплощенная русоволосой француженкой Клеменс Поэзи (Флер Делакур в «Поттериане»), сыграна с какой-то нервозной резкостью. Выходец из Восточной Германии Александр Бейер, играющий Пьера Безухова, совсем не напоминает медлительного толстяка-философа. Он похож на своего героя только тем, что носит очки.

В фильме множество фактических неточностей. Так, Наташа Ростова травится мышьяком после несостоявшегося побега с Анатолем. Князь Андрей, получив ранение в Бородинском сражении, крепко жмет руку агонизирующему Курагину. Ничего подобного в книге Толстого нет. Пьер Безухов пьет водку в кабаке под песни рыжеволосых цыган. А русские крестьяне предстают какими-то полудикими людьми, напоминающими обросшего Робинзона Крузо.