Уникальная «Культура»

Телеканалу «Культура» исполняется 10 лет. У нас в гостях постоянный участник его эфиров, гениальный российский пианист Денис МАЦУЕВ.

– ДЕНИС, вы – частый гость эфиров телеканала «Культура». Как началось ваше знакомство с телеканалом?

– Телеканал «Культура» – это мой талисман! Он все время меня поддер­живает со времен победы на конкурсе им. Чайковского. Помню, что «Культура» только начала свое вещание в конце 1997 г., а в 1998 г. уже максимально поддерживала Чайковского. Постоянно шли дневники конкурса, показывали интервью с участниками и жюри. Я помню это очень хорошо. Дело в том, что тот конкурс был очень трудным. Все участники были невероятно сильными и яркими музыкантами. Мы постоянно находились в очень сильном напряжении. Чтобы хоть как-то переключиться и выйти из этого состояния, я смотрел футбол. А все новости с конкурса получал не от своих знакомых и не из сплетен, а именно из эфира «Культуры». После победы телеканал стал приглашать меня для участия в различных программах. Я комментировал концерты, прямые трансляции, яркие музыкальные события и не один раз бывал в гостях у «Ночного полета».

– Вы много выступаете за рубежом, наверняка смотрите телевидение во время гастролей. На ваш взгляд, стиль телеканала «Культура» отличается от подобных зарубежных форматов?

– Конечно, у «Куль­туры» сложился свой особенный стиль. По уровню и по разносторонности материала, который канал показывает в своем эфире, ему нет равных. Мы видим поддержку всех направлений культуры и искусства: можно смотреть спектакли, выступления самых лучших музыкантов, документальные циклы, исторические программы… А где вы видели что-нибудь подобное «Новостям культуры»? Это уникальный формат.

Известные мне «Mezzo» и «ARTE» уступают «Культуре» по разнообразию показа культурных мероприятий и по масштабу проводимых акций. Я считаю, это потрясающий проект. Телеканал «Культура» – моя единственная отдушина. Я вижу, чем пичкают народ на других каналах. Это настоящее зомбирование: невозможно смотреть без содрогания!

– Вам нравится находиться в эфире, говорить перед камерой?

– Да, очень! Помню, еще с дет­ства любил телевизионный эфир. Когда вижу, что загорается красный огонек на камере, появляется дополнительный заряд энергии. Я ощущаю особый драйв. Мне кажется, что я лучше начинаю говорить, ощущаю себя более свободно. Кроме того, чувствую постоянную поддержку коллектива телеканала. Вижу профессиональных мэтров и очень молодых журналистов, которые приходят на эфир с новой энергетикой, с новым пониманием музыкальных процессов.

– За время вашей телевизионной практики какой эфир был самым сложным?

– Буквально недавно была одна страшная история. Мы со Святославом Бэлзой вели прямую трансляцию из Берлина. Это был концерт классической музыки на открытом воздухе «Вальдбюне». Нам сказали, что до начала самого музыкального выступления нужно в течение 4 минут рассказывать об этом уникальном событии и его исполнителях, вспомнить его историю и традиции. Подходят к завершению наши 4 минуты, мы уже с облегчением подводим итог рассуждениям, поведав зрителям все, что знали. И вдруг нам сообщает режиссер, что нужно продержаться еще 5 минут. Представляете? И вот Святослав Игоревич сбавляет темп речи и начинает: «А что, Денис, помните, мы с вами тоже как-то вместе выступали на открытой площадке?» Я ему киваю, поддерживаю, и мы начинаем долгие воспоминания о наших совместных поездках и концертах. Эти 5 минут я запомню надолго.

– Повлиял ли на вашу личную жизнь телеканал «Культура»?

– Повлияло отсутствие телеканала в моем родном городе Иркутске. Я понимал, что надо что-то делать, как-то развивать тот потенциал, что был заложен историей Иркутска. Там же множест­во памятников культуры, которые имеют статус федерального значения, жили декабристы. Но современные люди не знали и не слышали известных талантливых музыкантов, музыкальная жизнь практически была сведена на нет. Вот я и организовал свой фестиваль «Звезды на Байкале». В мой город приезжают великие исполнители современности: Юрий Темирканов, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Гарри Гродберг, Георгий Гаранян… Телеканал «Культура» стал частью моей жизни!