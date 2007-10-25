«Цепи Запада» нынче не в моде
№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Виктория КАЙТУКОВА ]
С 24 по 29 октября в Гостином Дворе пройдет «Неделя Моды в Москве». Она традиционно завершает показы модных тенденций грядущего сезона, которые проходят на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана, Парижа.
НЕДЕЛЮ МОДЫ в Москве, как обычно, открывает грандиозный показ кутюрье Валентина Юдашкина. Показ всегда собирает рекордное количество именитых гостей. Не меньше трех тысяч зрителей каждый раз любуются дефиле мэтра, определяющего тенденции высокой моды в России.
Самое ожидаемое мероприятие Недели моды в Москве – показ новой мужской коллекции именитого французского Модного дома Emanuel Ungaro. Ее лично представит новый художественный директор по мужской одежде Модного дома Ungaro Франк Бокле (Franck Boclet). Он соединяет в образе мужчины Ungaro понятие традиций, современность и обольстительность. Это первая коллекция Франка Бокле, созданная на новом посту, оттого ожидаемая с особым интересом.
Как известно, московские показы – конкуренты Российской недели моды. Она на днях завершилась в столице. «Федеральные недели» отличаются, прежде всего, тем, что в них участвуют по большей части российские дизайнеры вместе с зарубежными. А на «городской неделе» будут демонстрировать свои наряды в основном москвичи. В качестве «приправы» к столичному изысканному блюду будут «подавать» заморских гостей. К извечному спору Москвы и федерации добавляется еще один повод для разногласий: чьи же показы круче? У каждой из недель есть свои плюсы и минусы. Что греха таить, московские показы проходят более организованно. Все знают, как Юрий Михайлович любит порядок. Российские же показы не обходятся без ставшего уже традиционным бардака.
В кулуарах главным модным событием страны называют все же Московские недели. Но Российская неделя наступает ей на пятки. Федеральные показы коллекций проходили, как модно сейчас говорить, в самых «креативных» местах столицы: в ЦУМе, Газгольдере, Атриуме Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Винзаводе, особняке П.П. Смирнова и в других не менее красивых зданиях.
В Российской неделе участвовали Егор Зайцев, Елена Макашова, Юлия Далакян, Fresh Art, Сергей Теплов, Елена Супрун, Султана Французова и другие.
Корреспонденту «АН» особенно приглянулось несколько коллекций. Например, Татьяна Киселева – молодой, но уже зарекомендовавший себя в мире моды дизайнер из Новокузнецка. Коллекция называется «Наследница по прямой». Ее конек – женственность линий и интерес к практичной, носимой в обыденной жизни одежде.
«Я хотела показать женщинам, что они не должны быть машинами для зарабатывания денег, надо любить себя, – комментирует Татьяна. – Тенденции следующего сезона достаточно четки: простые на вид вещи с чистыми линями и фактурой. Они женственны и «пушисты». Стоит обратить внимание на контрастные сочетания темно-синего с бежевым. Черно-белое тоже остается актуальным. Летом стоит носить фиолетовое, бледно-розовое и контраст черно-белого-красного».
Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова добавляет: «В цветовой гамме доминируют серый, фиалковый и песочный цвета. Черный цвет остается в моде. Сейчас актуальна завышенная талия на платьях и расширенные к низу брюки. Голый живот – уже нонсенс. Избавляйтесь от коротких маечек, брюк, сидящих на бедрах».
Татьяна Михалкова, кстати, побывала на показе у новой «звездочки» моды – Татьяны Парфеновой. Слово «звезда» этому модельеру очень близко. Во-первых, она дочь создателей космического двигателя. Во-вторых, недавно российские космонавты взяли с собой на орбиту ее модный блейзер. Татьяна Парфенова показала на Российской неделе космические вещи: платья из натуральных тканей и новых искусственных материалов с блестящими поверхностями, переливающиеся всеми цветами радуги рюкзачки.
Обе недели моды – Российскую и Московскую – объединяет, пожалуй, одна тенденция: пропаганда российской индустрии моды. Татьяна Парфенова, недавно купив сапоги с цепями от «Дольче и Габбана», высказалась по этому поводу: «Дольче и Габбана цепями висят на ногах российских дизайнеров».
Звездные гостиВСЛЕД за младшей сестрой Ники Хилтон, которая представила москвичам свою коллекцию на Российской неделе моды, столицу планирует посетить Пэрис Хилтон. Говорят, что светскую львицу за два с лишним миллиона долларов родители «выписали» для любимой дочурки – молодого модельера Киры Пластининой. В дни Московской недели в столицу приедет и покоритель женских сердец Брэд Питт. Он хочет заглянуть на огонек к своей приятельнице – модельеру Руте.
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