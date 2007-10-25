«Цепи Запада» нынче не в моде

С 24 по 29 октября в Гостином Дворе пройдет «Неделя Моды в Москве». Она традиционно завершает показы модных тенденций грядущего сезона, которые проходят на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана, Парижа.

НЕДЕЛЮ МОДЫ в Москве, как обычно, открывает грандиозный показ кутюрье Валентина Юдашкина. Показ всегда собирает рекордное количество именитых гостей. Не меньше трех тысяч зрителей каждый раз любуются дефиле мэтра, определяющего тенденции высокой моды в России.

Самое ожидаемое меро­приятие Недели моды в Моск­ве – показ новой мужской коллекции именитого французского Модного дома Emanuel Ungaro. Ее лично представит новый художественный директор по мужской одежде Модного дома Ungaro Франк Бокле (Franck Boclet). Он соединяет в образе мужчины Ungaro понятие традиций, современность и обольстительность. Это первая коллекция Франка Бокле, созданная на новом посту, оттого ожидаемая с особым интересом.

Как известно, москов­ские показы – конкуренты Российской недели моды. Она на днях завершилась в столице. «Федеральные недели» отличаются, прежде всего, тем, что в них участвуют по большей части российские дизайнеры вместе с зарубежными. А на «городской неделе» будут демонстрировать свои наряды в основном москвичи. В качестве «приправы» к столичному изысканному блюду будут «подавать» замор­ских гостей. К извечному спору Москвы и федерации добавляется еще один повод для разногласий: чьи же показы круче? У каждой из недель есть свои плюсы и минусы. Что греха таить, московские показы проходят более организованно. Все знают, как Юрий Михайлович любит порядок. Российские же показы не обходятся без ставшего уже традиционным бардака.

В кулуарах главным модным событием страны называют все же Московские недели. Но Российская неделя наступает ей на пятки. Федеральные показы коллекций проходили, как модно сейчас говорить, в самых «креативных» местах столицы: в ЦУМе, Газгольдере, Атриуме Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Винзаводе, особняке П.П. Смирнова и в других не менее красивых зданиях.

В Российской неделе участвовали Егор Зайцев, Елена Макашова, Юлия Далакян, Fresh Art, Сергей Теплов, Елена Супрун, Султана Французова и другие.

Корреспонденту «АН» особенно приглянулось несколько коллекций. Например, Татьяна Киселева – молодой, но уже зарекомендовавший себя в мире моды дизайнер из Новокузнецка. Коллекция называется «На­след­ница по прямой». Ее конек – женственность линий и интерес к практичной, носимой в обыденной жизни одежде.

«Я хотела показать женщинам, что они не должны быть машинами для зарабатывания денег, надо любить себя, – комментирует Татьяна. – Тенденции следующего сезона достаточно четки: простые на вид вещи с чистыми линями и фактурой. Они женственны и «пушисты». Стоит обратить внимание на контрастные сочетания темно-синего с бежевым. Черно-белое тоже остается актуальным. Летом стоит носить фиолетовое, бледно-розовое и контраст черно-белого-красного».

Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова добавляет: «В цветовой гамме доминируют серый, фиалковый и песочный цвета. Черный цвет остается в моде. Сейчас актуальна завышенная талия на платьях и расширенные к низу брюки. Голый живот – уже нонсенс. Избавляйтесь от коротких маечек, брюк, сидящих на бедрах».

Татьяна Михалкова, кстати, побывала на показе у новой «звездочки» моды – Татьяны Парфеновой. Слово «звезда» этому модельеру очень близко. Во-первых, она дочь создателей космического двигателя. Во-вторых, недавно россий­ские космонавты взяли с собой на орбиту ее модный блейзер. Татьяна Парфенова показала на Российской неделе космические вещи: платья из натуральных тканей и новых искусственных материалов с блестящими поверхностями, переливающиеся всеми цветами радуги рюкзачки.

Обе недели моды – Российскую и Московскую – объединяет, пожалуй, одна тенденция: пропаганда россий­ской индустрии моды. Татьяна Парфенова, недавно купив сапоги с цепями от «Дольче и Габбана», высказалась по этому поводу: «Дольче и Габбана цепями висят на ногах российских дизайнеров».

Звездные гости

ВСЛЕД за младшей сестрой

, которая представила москвичам свою коллекцию на Российской неделе моды, столицу планирует посетить

. Говорят, что светскую львицу за два с лишним миллиона долларов родители «выписали» для любимой дочурки – молодого модельера

. В дни Московской недели в столицу приедет и покоритель женских сердец

. Он хочет заглянуть на огонек к своей приятельнице – модельеру

.