В новом году дети России узнают кто такой Мохнатик и Венечкин

Прошедший год наши дети провели в компании всё тех же любимых героев анимационных фильмов о «Трёх богатырях», «Смешариках» и конечно же «Маше и Медведе». Но впереди их ждёт настоящий сюрприз. 2017 год ознаменуют новые персонажи - Мохнатик и Венечкин.

В Издательстве «Ниаландо» готовится к реализации книжный проект - серия сказок о приключениях домовёнка Мохнатик и баневёнка Венечкина. Первая книга выйдет уже в феврале 2017 года, а всего их будет три. Все они появятся в книжных магазинах в течение наступающего года. Общее название всех томов - «Приключения Мохнатика и Венечкина».

Автор сказок, писатель Светлана Кривошлыкова. Это её не первое произведение. Широкой аудитории известен её романа «Записки от Ангела», опубликованный под именем Светлана Рожкова.

Сказки о домовёнке Мохнатике и баневёнке Венечкине сохранили традиции русского фольклора и детской литературы прошлого, но в них много современных, адаптированных сюжетов.

Книги «Приключения Мохнатика и Венечкина» появятся в красочном переплёте, в них будет много цветных иллюстраций, а шрифт поможет спокойно читать как малышам, так и их бабушкам, и дедушкам.

По мотивам сказок Светланы Кривошлыковой будут созданы сценарии для мультипликационного многосерийного фильма и пьесы для ТЮЗов, детских театров и студий.