Юрий Галушко: «Чехословакия-68. Взгляд советского офицера из прошлого в будущее»

Книга – автобиография историка, филолога, полковника Генерального штаба Российской армии Юрия Галушко – красочно описывает события 1968 - 1969 годов, а именно, ввод армии стран Варшавского договора на территорию Чехословакии для предотвращения антисоциалистического мятежа и нахождение советского контингента в этой стране.

Петр Лидов (личная страница автора из социальной сети Facebook), директор по связям с общественностью ведущей российской телекоммуникационной компании, создатель проекта "Пока вы спали", ведущий авторской программы на ТВ

«Пиарщику, а скорее даже пропагандисту, на заметку. Редко рекомендую книги, но не могу не поделиться. Замечательная история личного опыта Юрия Галушко, в то время выпускника ВИИЯ в Чехословакии, во время ввода в страну советских войск. Много познавательного о том, например, как со стороны выглядел чешский «майдан», в чем была разница в отношении к местному населению со стороны солдат СССР, Польши и ГДР, как действовали армии стран НАТО, рассказ очевидца о самосожжении Яна Палаха, впоследствии признанного чешским героем. Много личного, забавных и интересных деталей. Прочитал быстро, что мне, честно говоря, не свойственно...»

Петр Лаврук, ведущий библиограф Военно-исторической библиотеки Генерального штаба ВС РФ

«Мне, как военному журналисту, непосредственному участнику тех событий, приятно, что наконец-то на фоне многочисленной макулатуры, написанной на разных языках «в угоду дня», появилась правдивая книга честного офицера…

Глазами военного переводчика Ю.А.Галушко представляет реальные картины ввода советских войск в Чехословакию и восприятие местным населением происходящего. А это, между прочим, были и слова благодарности, и цветы, и ощущения своей безопасности перед лицом реальной угрозы…»

Владимир Золотарев, доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник РФ 1 класса, помощник начальника штаба ОВС Варшавского Договора (1980-1988)

В книге Ю.А.Галушко удивительно ярко и документировано показаны как исторические, так и национальные особенности чешского и словацкого народов в разные периоды времени. Пожалуй, впервые так подробно излагаются с позиции сегодняшнего дня неприглядные картины «деятельности» чехословацкого корпуса в годы Гражданской войны. Глазами патриота своей страны Ю.А.Галушко, как непосредственный участник событий ввода войск Варшавского Договора, документально фиксирует политическую и социальную обстановку Чехословакии того периода. Рассуждая о той «бархатной революции» по прошествии стольких лет, хотелось бы заметить, что, к великому сожалению, политики тогда (как, впрочем, и в последующие события нашей истории) не использовали весь потенциал своей дипломатии и в очередной раз переложили тяжелый груз на плечи военных, которым помимо своих профессиональных обязанностей пришлось решать и не свойственные им политические задачи разного уровня. О том, как все это происходило на практике – увлекательно описывает Ю.А.Галушко в своей книге, которая по праву должна стать бестселлером.

Николай Стариков, общественный деятель, писатель, публицист, автор многих книг об истории, политике и экономике

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