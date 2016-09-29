"Игра престолов" вышла в электронной версии от Apple

Книга «A Game of Thrones: Enhanced Edition» появилась на сервисе iBooks. Это совместный продукт автора мирового бестселлера «Игра престолов» американского писателя Джорджа Мартина и компании Apple.

Сообщается, что выход книги приурочен к 20-летнему юбилею первой публикации "Игры престолов".

Электронная версия довольно обширна и включает дополнительные отрывки, в том числе и часть шестого романа серии "Песнь льда и огня" - "Ветров зимы". Сам автор книги сказал, что электронной версией он открывает новый период в издательской истории, поскольку книга «в цифре» дает читателям возможность испытать «весь этот богатый вспомогательный материал, что было недоступно ранее».

Книга, помимо прочего, включает дополнительную информацию о героях романа с древами их рода.