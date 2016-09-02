VI Международный форум «Россия – спортивная держава» (10-13 октября, Владимирская область) откроется Международной выставкой «Спортивная литература, пресса и мультимедиа», в экспозициях которой будут представлены лучшие образцы мировой спортивной литературы. Гости Форума познакомятся не только с новейшими периодическими изданиями, каталогами и справочниками, но также с аудио и видео материалами.

Издательский Дом «Аргументы недели» представит на выставке новые книги для детей младшего и среднего школьного возраста. Увлекательные истории о мальчишках и девчонках, об истории края, героических событиях прошлого и настоящего. Эти книги о верности и дружбе, о силе и мужестве вдохновят ребят заниматься спортом, вести активный образ жизни, быть сильными, смелыми и любить свою Родину.

Целый выставочный блок организаторы посвятили биографической литературе: вниманию посетителей будут представлены книги о жизни знаменитых спортсменов, их нелегком пути к победе в спорте и жизни. Это книги о героях. Книги о мечте. Книги, которые вдохновляют. На примере драматических биографий ярких успешных игроков мы узнаем, на что способен любой человек, победивший себя, свои слабости и страхи. Эти герои проявили несгибаемый характер и настоящее мужество, не сдаваясь, они идут к своему счастью через спорт.

«The Manager» Майка Карсона рассказывает о том, какие трудности приходится преодолеть футбольным лидерам, чтобы привести свою команду к победе. Свои профессиональные секреты на книжных страницах раскрывают 30 самых успешных руководителей футбольных команд, среди которых Жозе Моуринью («Челси»), сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Карло Анчелотти («Реал Мадрид»). Жизненный путь и карьера выдающихся футбольных вратарей всех времен и народов представлена в книге Джонатана Уилсона «Непробиваемые». Биографии Буффона, Яшина, Дасаева, Кана и многих других – в работе известного американского писателя.

Всех поклонников французского футбола и фанатов бывшего капитана сборной Франции Зинедина Зидана ждет книга Батиста Бланше Тибо Фрэ-Бюрне «Зидан. Бог, который просто хотел быть человеком». А о биографии звездного Месси и его взаимоотношениях с сильнейшим тренером современности Хосепом Гвардиолой можно будет узнать из книг Гильема Балаге: «Месси. Гений футбола», «Пеп Гвардиола. На пике».

Будут представлены на выставке и труды разоблачительного характера. Так, работа журналиста Эндрю Дженнингса «Маффия Блаттера. Обратная сторона футбола» раскрывает все секреты грязной игры первых лиц государства, известных футбольных функционеров и политиков, решивших обогатиться за счет футбола. Автору понадобилось 15 лет, чтобы раскусить грязную игру коррупционеров из ФИФА. А книга «Секретный футболист: изнанка футбольного мира», написанная анонимным игроком английской Премьер-Лиги, посвятит читателей в тайны закрытого футбольного мира, где есть место и махинациям, и слезам, и скандалам.

Особый интерес представляют автобиографические произведения, написанные титулованными спортсменами. К примеру, в этом году вышла книга «короля футбола» Эдсона Арантисаду Насименту, известного каждому под именем Пеле, –«Пеле. Исповедь влюбленного в жизнь». Гости Форума найдут на выставочных стендах автобиографии других героев спорта: Криштиану Роналду «Одержимый совершенством», Рич Фронинг «Как кроссфит сделал меня самым физически подготовленным человеком земли», Мишель Платини «Голый футбол» и др.

По установившейся традиции, по окончании Форума «Россия – спортивная держава» все книги, которые участвовали в литературной выставке, будут переданы воспитанникам детских домов. Оргкомитет Форума надеется, что подобная литература станет для детей стимулом к здоровой жизни и занятиям спортом. Ведь спорт, воспитывающий чемпионский характер, уважение друг к другу, желание постоянно самосовершенствоваться и преодолевать себя, делает нас лучше и дает надежду на великое будущее.