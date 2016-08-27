До 4 сентября в Петербурге проходит Балтийская Биеннале Искусства Книги - 2016
27 августа 2016, 10:55 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
- В одном из известнейших литературных домов Петербурга - музее Анны Ахматовой что на Фонтанке, рады представить посетителям искусство оформления книги.
- Это достаточно сложный творческий процесс, сочетающий рисунок, графику и техническое исполнение замыслов художника. Каждая эпоха вносит новое в оформление книги. Замыслы художника не всегда находили понимание у руководителей редакций, издательств и типографий, да и техническое воплощение не успевало за мыслью автора.
- Современный период устранил многие несоответствия, но требования к авторскому прочтению непомерно возросли.
- Оформление книги настолько тонкий индивидуальный процесс, а техника так многогранна, что лучше один раз увидеть и составить собственное мнение об авторских работах.
- Несмотря на сегодняшнее засилье книг на электронных носителях, ничто и никогда не заменит счастья держать в руках искусно оформленную книгу.
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