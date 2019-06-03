Лучшие русскоязычные спектакли покажут в Берлине

Фестиваль русскоязычного зарубежного театра «Мир русского театра» с 6 по 9 июня пройдет в Берлине. Спектакли можно будет увидеть в культурном центре Лофтбюне (Otto-Suhr-Allee 94), театрах Delphi, Alte Feuerwashe, Russische Buhne Berlin. Девиз фестиваля «Мир театра - мир добра».

Откроет фестиваль премьера спектакля "Дурман или Игра воображения" (Дания/Польша) на русском языке с английскими субтитрами. Всего будет показано 8 спектаклей. Специально для детей из Парижа привезли спектакль «Винни-Пух», который покажут в международной Ломоносовской школе в Tiergarten.