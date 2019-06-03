Лучшие русскоязычные спектакли покажут в Берлине
3 июня 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Фестиваль русскоязычного зарубежного театра «Мир русского театра» с 6 по 9 июня пройдет в Берлине. Спектакли можно будет увидеть в культурном центре Лофтбюне (Otto-Suhr-Allee 94), театрах Delphi, Alte Feuerwashe, Russische Buhne Berlin. Девиз фестиваля «Мир театра - мир добра».
Откроет фестиваль премьера спектакля "Дурман или Игра воображения" (Дания/Польша) на русском языке с английскими субтитрами. Всего будет показано 8 спектаклей. Специально для детей из Парижа привезли спектакль «Винни-Пух», который покажут в международной Ломоносовской школе в Tiergarten.
Международный фестивале «Мир русского театра» проходит уже в третий раз. В этом году в нем примут участие русскоязычные театры из Австрии, Великобритании, Дании, Германии, Израиля, Финляндии и Франции, которые привезли в Берлин свои лучшие спектакли. Одновременно на площадках фестиваля будет организовано проведение мастер-классов, подготовлена детская программа, организован «круглый стол», на котором будут обсуждаться проблемы русских зарубежных театров, перспективы мульти-культурного сотрудничества, роль театрального искусства в разрушении стереотипов и объединении гуманитарного пространства.
Фестиваль «Мир русского театра» организован российским журналом «Театрал», который является ведущим театральным изданием России. Первый международный фестиваль прошел в июне 2017 года в итальянской Тоскане, второй состоялся в Берлине в прошлом году. В этот раз фестиваль проходит в рамках «Русских сезонов» в Германии.