Выход в прокат в РФ фильма о британском певце Элтоне Джоне является провокацией, заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Биографический фильм о певце под названием "Рокетмен" выйдет в российский прокат 6 июня. Но уже сейчас лента вызывает жгучие споры и категорические отказы от ее просмотра: в фильме довольно много откровенных сцен.

"Мы не приемлем распущенности, разврата и прочих проявлений бездуховности и вырожденчества. Пора положить конец этим провокациям. Позор, в кинотеатр с детьми невозможно стало сходить!" - цитирует Умарова URA.RU.

По словам чиновника, реакция на данный фильм с откровенными сценами, а тем более - гомосексуального характера (учитывая небезызвестную ориентацию певца), в Чеченской Республике будет однозначно крайне негативной.