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Картина выходца из России была продана во Франции за 390 тысяч евро

1 июня 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Картина выходца из России была продана во Франции за 390 тысяч евро
фото: wikiart.org

Картина " Gris, vert bleu" французского художника русского происхождения Сержа Полякова была продана на аукционе в коммунне Довиль во Франции  в два раза дороже, чем ожидалось. Уточняется, что экспонат был продан в пятницу за 390 тысяч евро.

"Речь шла о продаже редких работ художников, являющихся иконами своих эпох", - передаёт слова аукциониста Джеймса Фаттори радиостанция "France Bleu".

По его словам, Поляков являлся ведущим представителем искусства ар-брют.

Отмечается, что картина была написана в 1955 году. Новым обладателем произведения искусства стал люксембургский коллекционер. 

Серж Поляков родился в 1906 году в Москве. Художник является абстракционистом и графиком. В 1918 году принял решение покинуть Россию.

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