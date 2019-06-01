Картина выходца из России была продана во Франции за 390 тысяч евро
1 июня 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
Картина " Gris, vert bleu" французского художника русского происхождения Сержа Полякова была продана на аукционе в коммунне Довиль во Франции в два раза дороже, чем ожидалось. Уточняется, что экспонат был продан в пятницу за 390 тысяч евро.
"Речь шла о продаже редких работ художников, являющихся иконами своих эпох", - передаёт слова аукциониста Джеймса Фаттори радиостанция "France Bleu".
По его словам, Поляков являлся ведущим представителем искусства ар-брют.
Отмечается, что картина была написана в 1955 году. Новым обладателем произведения искусства стал люксембургский коллекционер.
Серж Поляков родился в 1906 году в Москве. Художник является абстракционистом и графиком. В 1918 году принял решение покинуть Россию.