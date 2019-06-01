Недавний скандал на Каннском кинофестивале с легендой Ален Делоном лично меня потряс. Обвинить звезду Франции в «расизме, гомофобии, сексизме», простите, уж слишком. Да, ему не нравятся однополые пары, которые усыновляют детей! Да, он не жалует слишком «продвинутых» женщин. И он имеет право на свое мнение. Ему позволено много! Он был и остается лицом Франции.

От автора

Действительно, скандал, который «организовали» взбалмошные американские женщины, с требованием лишить месье Делона «Золотой пальмовой ветви» за его вклад в искусство, за актерскую карьеру, сильно взволновал меня. Я позвонила своей старинной приятельнице-коллеги Мари и спросила: «Ты непременно возьмешь у него интервью. Я знаю. Прошу, задай и мои вопросы». Если честно, то у Мари не бывает фиаско, но после скандала… Я сомневалась. В ночь на 1 июня раздался телефонный звонок от Мари. «et Voila». У коллеги получилось поговорить и задать мои вопросы. Вот только Мари меня предупредила, что месье Делон стал иным: улыбается через раздражение, глаза пустые и одинокие. А я его помню другим. Мне повезло взять несколько раз интервью у легендарного француза.

- Месье Делон, жизнь прекрасна! Может не стоит так принимать близко к сердцу слова женщин с определенными «мужскими» взглядами?

- Мадам, не стоит говорить об этом. Не стоит меня раздражать! Мне вспомнили то, что я сказал когда-то. Это мое мнение было. И это преступление?

- Простите. Но жизнь прекрасна и удивительна!

- Для кого? Для вас? Поздравляю. Вы очень молоды и у вас есть друзья, планы, желания. А я похоронил всех своих близких друзей, много видел всего. Что я могу еще нового увидеть? Мир, где правят деньги и только.

- Не секрет, что вас любили самые красивые женщины Франции. Разве это не счастье?

- Мужчина, мадам, создан для женщин. Но я никогда не хотел быть мужчиной только для одной женщины.

- Вы очень откровенный человек. Это не вредит вам?

- Мне? С какой стати? Я не играю роли в жизни, а просто живу своей жизнью.

- Месье, вы все получили, видимо, о чем мечтали: славу, женщин, деньги. Что вам не удалось?

- Я повторю, что ничего нового я уже не увижу. Я много видел. Увы, к пожилым людям жизнь не очень добра. Я не смогу вернуть своих друзей, меня уже ничего не радует так сильно, как в молодости.

- В одном из своих интервью французскому журналу вы сказали, что в жизни все «фальшиво и искажено». Разве смех ребенка – фальшь?

- Мне не довелось постичь это в полной мере. Вы заставили меня подумать над этим. У меня не было близких отношений с моими детьми.

- Но если человек жив, то нет ничего невозможного!

- Возможно. Но сейчас меня устраивает то, как я живу. Что можно исправить? Я все больше понимаю, что того кино, которое меня устраивало – нет. Сегодня только одни деньги правят кинематографом.

- Месье, простите, но у меня впечатление, что вы одинокий человек.

- Да. Как говорит мой сын Энтони: «Ты сам хотел быть одиноким». Простите, мадам, мое время истекло.

- Спасибо, месье.

От автора

Ален Делон получил заветную «Пальмовую ветвь». Он даже не смог сдержать слез. Рядом с ним была его дочь Анушка Делон.

«Тяжело уходить, но сейчас я уже ухожу. Я хочу вам всем сказать спасибо и до свидания».

Но последние его слова были обращены к той, которую месье Делон искренне любил – Роми Шнайдер.

«Я восхищался Роми!»

А говорил, что не хотел быть мужчиной для одной женщины….