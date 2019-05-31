СМИ утверждают, что Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

СМИ сообщают, что кинокомпания Warner Bros. утвердила известного британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена. Предполагается, что он сыграет в новой трилогии фильмов о супергерое.

Ранее сообщалось, что на эту роль рассматривали еще одного британского актера – Николаса Холта. Как утверждает интернет-портал Deadline, кинокомпания сделала выбор в пользу звезды саги "Сумерки" Роберта Паттинсона. Отмечается, что первая часть трилогии выйдет на экраны кинотеатров уже в 2021 году.

Ранее роль Бэтмена в разных фильмах играли Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.