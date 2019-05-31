В Образцовском парке 1 июня кукольные герои устроят детский праздник!

1 июня - Международный день защиты детей. Этот день в Государственном Академическом театре кукол им. Сергея Владимировича Образцова всегда отмечается торжественно. Создатель театра – великий Кукольник Сергей Образцов посвятил свою жизнь и творчество детям. Он единственный в нашей стране Кавалер Ордена Улыбки. Особенность этой награды в том, что присуждают ее сами дети.

Праздник, который пройдет 1 июня в 13.00 в Образцовском парке, будут вести три поросенка, герои одноименного спектакля, поставленного внучкой великого мастера. К ним присоединятся Кристофер Робин, Винни Пух и все, все, все! Герои одного из старейших спектаклей театра – «Наша Чукоккала» предстанут перед юными зрителями не в привычном сценическом пространстве, а выйдут на импровизированную уличную сцену.







Каждый ребенок, пришедший в этот день на праздник в Образцовский парк, сможет не только увидеть любимых кукол, но и поиграть с ними, а так же познакомиться с азами кукловождения, ведь в беседках парка пройдут мастер-классы для маленьких гостей и их родителей.



Кукольные артисты на сцене, ростовые куклы и артисты-аниматоры закружат юных гостей в водоворот радости и праздника. Гостей ждут также интерактивные игры и увлекательные задания.



Завершится праздник отправкой «корзины желания». Огромная связка шаров и корзинка, в которую каждый пришедший на праздник оставит свое послание с пожеланиями всем детям планеты., будет отправлено в небо. Такой праздничный день защиты детей не забудется никогда!







