Джоан Роулинг напишет ещё четыре рассказа по «Гарри Поттеру»

Джоан Роулинг рассказала о планах выпустить ещё четыре рассказа, открывающих для читателей ещё больше подробностей о вселенной «Гарри Поттера». Два из них будут опубликованы уже этим летом.

В новых рассказах автор погрузит поклонников вселенной в атмосферу обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Сообщается, что читатели смогут «ернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере», передаёт Lenta.Ru.

Рассказы опубликуют на сайте Джоан Роулинг pottermore.com. Две из четырёх книг появятся в Сети уже в конце июня, остальные писательница планирует представить читателям позже.