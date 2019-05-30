"Горжусь тобой" - Собчак поздравила Богомолова с назначением худруком Театра на Малой Бронной

Телеведущая Ксения Собчак поздравила режиссёра Константина Богомолова с назначением художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Своё искренне поздравление Собчак написала Богомолову коротко в Инстаграм: "Горжусь тобой".

Кибовский сообщил о назначении Богомолова новым худруком Театра на Малой Бронной

Константина Богомолова с новой должностью поздравил и народный артист Александр Калягин. Богомолов выложил в Инстаграм его письмо. "Я верю, у тебя всё получится", - говорится в письме Калягина, адресованному Богомолову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)29 Май 2019 в 3:44 PDT

Константин Богомолов сменит на должности худрука Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова. Он подал заявление об уходе, хотя контракт у него с Департаментом культуры до начала июля. Голомазов уезжает работать в Ригу.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил вчера нового худрука труппе. Богомолов, выступая перед коллективом, пообещал не делать революцию, опираться на труппу. "Главными союзниками для себя я вижу команду актёров Театра на Малой Бронной, всех сотрудников", - сказал он. Богомолов объявил, что театр закроется на ремонт и репетиции и спектакли будут прохоходить в другом здании.