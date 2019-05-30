"Горжусь тобой" - Собчак поздравила Богомолова с назначением худруком Театра на Малой Бронной
30 мая 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак поздравила режиссёра Константина Богомолова с назначением художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Своё искренне поздравление Собчак написала Богомолову коротко в Инстаграм: "Горжусь тобой".
Константина Богомолова с новой должностью поздравил и народный артист Александр Калягин. Богомолов выложил в Инстаграм его письмо. "Я верю, у тебя всё получится", - говорится в письме Калягина, адресованному Богомолову.
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Константин Богомолов сменит на должности худрука Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова. Он подал заявление об уходе, хотя контракт у него с Департаментом культуры до начала июля. Голомазов уезжает работать в Ригу.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил вчера нового худрука труппе. Богомолов, выступая перед коллективом, пообещал не делать революцию, опираться на труппу. "Главными союзниками для себя я вижу команду актёров Театра на Малой Бронной, всех сотрудников", - сказал он. Богомолов объявил, что театр закроется на ремонт и репетиции и спектакли будут прохоходить в другом здании.