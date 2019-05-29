Кибовский сообщил о назначении Богомолова новым худруком Театра на Малой Бронной

Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил о назначении режиссёра Константина Богомолова новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Кибовский напомнил, что худрук Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжёлую миссию, связанную с художественным руководством театром в Риге и этот сезон в Театре на Малой Бронной для него последний.

Константин Богомолов прокомментировал своё назначение. По его словам, для него это огромная честь, - передаёт RT. "Это великий театр с замечательной историей и командой. Моя задача — сделать театр максимально успешным, вернуть его в число лидирующих международных театров по вниманию профессионального сообщества и публики", - сказал Богомолов. Он пообещал "полностью опираться на труппу театра, вникать в репертуар". "Главными союзниками для себя я вижу команду актёров Театра на Малой Бронной, всех сотрудников", - добавил он.