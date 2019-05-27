Новая 15-я серия мультсериала "Простоквашино" под названием "Гипноз" вышла в понедельник на канале студии "Союзмультфильм" в YouTube. Об этом сообщила пресс-служба, передает РИА Новости.

Согласно сюжету эпизода, Шарик, сконструировав некий "гипнокруг", испытывает его на друзьях. В результате почтальон Печкин начинает совершать "нетипичные для себя поступки", отмечается в сообщении канала.

Таким образом, в данной серии всеми любимый почтальон Игорь Иванович пострадал от действий "бестолкового" Шарика, и в итоге персонажи мультипликационного фильма столкнулись с проблемой "доброго Печкина".



