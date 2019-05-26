Звёзды и новые открытия Каннского кинофестиваля

Завершился 72-й Международный Каннский кинофестиваль, который собрал большой букет самых блестящих кинематографических мастеров. Джим Джармуш, Педро Альмадовар, Терренс Малик, Квентин Тарантино, Ксавье Долан, Марко Беллоккьо, Клод Лелуш и присоединившийся к ним молодой кабардино-балкарский режиссёр Кантемир Балагов, чей фильм «Теснота», включённый в 2017 г. в программу «Особый взгляд», открыл ему дорогу в мир большого кино.



Его новый фильм «Дылда» снова приглашён в конкурс программы «Особый взгляд» и является лидером этой программы. В основном конкурсе на этот раз соревновались мэтры, но есть и новые имена. Например, бразильцы Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель, снявшие фильм «Бакурау».



Метафоричен и фильм открытия «Мёртвые не умирают» Джима Джармуша. Кумир синефилов Джармуш на сей раз делает этюд на тему конца света, до которого доводит планету Земля современная бессовестная постиндустриальная цивилизация. Земля меняет траекторию вращения, и начинаются странные вещи.



Среди новых имён фестиваля француженка Ладж Ли с фильмом «Отверженные».Другой французский режиссёр Селин Скьямма, отобранная в основной конкурс с фильмом «Портрет молодой женщины в огне», тоже представляет новое имя в большом кино.



Ну а что нетрадиционные мальчики? Тут отличился Педро Альмодовар, снявший частично автобиографический, частично фантазийный фильм «Боль и слава». Довольно сентиментален в своём новом фильме «Спрятанная жизнь» и американский гений Терренс Малик. Но самое сильное впечатление произвёл Тарантино со своим новым блокбастером «Однажды в Голливуде». Вне конкурса был показан ещё один хит – фильм «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера, который прославился своим шлягером «Богемская рапсодия» о жизни и творческой судьбе суперзвезды Фредди Меркьюри. На сей раз свой байопик-мюзикл английский режиссёр посвятил личной жизни и творческой судьбе Элтона Джона.



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