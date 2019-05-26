Дочь Дмитрия Хворостовского пригласила вдову оперного певца на свою свадьбу
26 мая 2019, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
Взрослая дочь покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского пригласила его вдову Флоранс на свою свадьбу. Бракосочетание молодой женщины и ее избранника Фелипе Меггиоларо Маркса прошло в Лондоне.
На церемонии также присутствовали сестры Марии Александра и Нина и братья Данила и Максим. Флоранс поблагодарила дочь своего супруга за приглашение на свадьбу. Она выразила уверенность в том, что Дмитрий был бы счастлив видеть всех членов своей большой семьи вместе, а покойная мать невесты Светлана Иванова наблюдала за дочерью с небес и гордилась ею.
Вдова Хворостовского также пожелала Марии и Фелипе долгой счастливой жизни.
В скором времени дочь Дмитрия во второй раз станет матерью.
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