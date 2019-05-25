Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо признан победителем Каннского кинофестиваля.

Режиссер, снявший фильм о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми путями, стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви".

Награду режиссеру вручила знаменитая французская актриса Катрин Денев, - передает ТАСС. Гран-при удостоена картина режиссера из Франции Мати Диоп "Атлантика". Награду 37-летнему режиссеру вручил голливудский актер Сильвестр Сталлоне.

Награду за лучшую режиссуру получили бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарденны, показавшие в Каннах драму "Молодой Ахмед".

Лучшим актером Каннского кинофестиваля признали Антонио Бандераса за роль в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава". Английская актриса Эмили Бичем награждена за лучшую женскую роль. Награду ей присудили за работу в фильме Джессики Хауснер "Малыш Джо".