Приз Каннского кинофестиваля получил 27-летний российский режиссер Кантемин Балагов

27-летний российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм "Дылда" Кантемира Балагова - ученика знаменитого режиссера Александра Сокурова - награжден за победу в программе "Особый взгляд".

Кантемир Балагов снял фильм о двух девушах из послевоенного Ленинграда. Они вернулись с фронта и восставливали город и мирную жизнь в нем после Великой отечественной войны. Главные роли исполнили молодые актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина

На церемонии объявления и награждения победителей в Каннах награду за режиссера в пятницу 24 мая, получил продюсер фильма "Дылда" Александр Роднянский, - передает ТАСС.

В 2017 году за свою первую картину "Теснота" Кантемир Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы.

Балагов родился в 1991 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы молодой режиссер снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на 67-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди режиссерских работ Балагова "Андрюха" (2013), "Молодой ещё" (2013), "Первый я" (2014) и другие.



"Особый взгляд" - это вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля. Ее победители получают поддержку во французском прокате.