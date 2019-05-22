Отметивший 85-летие за рубежом Глеб Панфилов закончил фильм по Солженицыну

Российский режиссер Глеб Панфилов отметил накануне 85-летие. Некоторое время назад он закончил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича», сообщается на сайте тележурналиста Андрея Караулова.

Как рассказал Панфилов СМИ, он решил встретить день рождения за рубежом вместе с супругой, сыном и друзьями.

По словам режиссера, на днях он завершил съемки фильма по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». При создании киноверсии рассказ был доработан – появилось множество подробностей о прошлом Ивана Денисовича, роль которого исполнил Филипп Янковский.

Глеб Панфилов выразил надежду на то, что первый показ ленты состоится 11 декабря 2019 года, в день рождения Александра Солженицына. Прокат фильма намечен на весну 2020-го.