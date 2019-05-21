Вспомним актрису Любовь Полищук

Народной актрисе Любови Полищук 21 мая 2019 года исполнилось бы 70 лет. Любовь Полищук родилась в семье строителя Григория Мефодьевича и швеи Ольги Пантелеевны в Омске.

Она с детства мечтала стать артисткой. Из-за высокого роста Полищук не приняли в балетную школу. Тогда она стала петь.

В 16 лет Полищук поехала в Москву учиться на актрису. Но опоздала на экзамены и вернулась на родину.

Когда Любовь Григорьевна уже работала, отец никак не мог понять, в чем же заключается ее работа. Он спрашивал дочь, - она пляшет и поет, а что же у нее за работа. А жизнь актрисы в Москве была ох какой нелегкой. Полищук пригласили работать в Москве, и она оставила в Омске мужа, с маленьким сыном уехала в столицу. Алешу ей пришлось отдать в интернат - жить было негде.

В 1977 году 28-летняя Полищук играла женщину-вамп в картине Марка Захарова "12 стульев". Снимались со знаменитым Андреем Мироновым. Тогда, танцуя танго, Миронов как бы между прочим, ронял Полищук на пол. Реквизитор по рассеянности забыл выдать для этой цели подушки, и Миронов бросил актрису со всего маху прямо на бетонный пол. Она серьезно ушибла спину, - писали "Аргументы недели". После "12 стульев" Полищук получила известность.

Полищук старалась как можно больше работать. Снималась в кино, играла в спектаклях. В спектакле "Соломенная шляпка" она выделывала такие па-де-де, что умудрилась выбить себе три межпозвонковых диска. И прямо на сцене потеряла сознание. Более полугода пролежала в больнице. Врачи не скрывали своих опасений: "Передвигаться вы сможете только на костылях". Но она встала на ноги, а потом облачилась в пуанты в спектакле "А чой-то ты во фраке?" в театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза.

Любовь Полищук серьезно заболела. Проходила курс химиотерапии, и после лечения бежала на съемки сериала "Моя прекрасная няня". Это была последняя работа актрисы.

Народная артистка умерла в возрасте 57 лет. На похоронах Любови Полищук плакали даже самые суровые мужчины.