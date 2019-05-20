Как Дмитрию Дюжеву удалось пожать руку Петра I

В новой картине "Тобол" по роману Алексея Иванова актёр Дмитрий Дюжев сыграл Петра I. Во время консультаций с о специалистами актёр выяснил много интересного для себя о человеке, который прорубил России окно в Европу.



В Москве в Историческом музее находится посмертный слепок головы императора. Можно увидеть, что Пётр имел раздутые широкие ноздри. Его обоняние было обострённым. Сразу вспомнилось одно из частых петровских выражений по отношению к боярам: «Уйди, не смерди!» Высокий и широкий лоб. У Петра было сильное глазное давление, от чего глаза были всегда навыкате. Это говорит о лёгкой возбудимости императора. Верхняя губа его поджата, а нижняя выдвинута вперёд. Реденькие усики. Всю жизнь он их выращивал, но пышной небритости у него отродясь не было. Для многих это выглядело странно: царь в православном государстве, где борода является подтверждением мудрости и опыта, гладко выбрит. «Женоподобный» – про него говорили. Но в гневе лицо императора искажалось гримасами, и люди от его крика теряли дар речи. При росте 2 метра 4 сантиметра размер ноги у Петра был 37-й.



Рост самого д.жева 195 сантиметров. "И я художников по костюмам попросил дать мне обувь не моего 45-го размера, а 43-го. Чтобы сам, поджав пальцы, ощутил неудобство. У меня во время съёмок была постоянная боль, ногти посинели и даже слезли. Но эта боль помогала ощущать внутреннюю боль Петра. Представьте, ему некому было довериться, не на кого положиться. Расцвет доносов. Все друг на друга пишут, подают жалобы. В итоге ты плохо понимаешь, кто прав, кто виноват, кто плохой, а кто хороший… ", - рассказывает актёр.



В Петербурге, во время перестройки петровского Зимнего дворца, в завалах обнаружили предметы быта. И отпечаток руки Петра. "Я приложил к нему свою. Наши руки почти совпали. Научный сотрудник сказал, что нет точной даты этого отпечатка, только год – 1717-й. А на дворе стоял 2017 год. То есть ровно через 300 лет наши ладони сомкнулись, и образ Петра визуализировался на экране", - говорит Дюжев.



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