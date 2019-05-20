Прилепин избил поэта во Владивостоке за некорректные высказывания о нём

Российский писатель Захар Прилепин в Центре современного искусства "Заря" во Владивостоке избил поэта Спартака Голикова из-за его публичных высказываний в социальной сети Facebook. По данным источника, причиной конфликта могли стать некорректные комментарии про Донбасс в адрес Прилепина.

Писатель подошёл к поэту, чтобы поговорить об оскорблениях в соцсетях, после чего ударил его несколько раз по лицу, - сообщает издание "МК".

Отмечается, что Голиков, комментируя ситуацию в социальных сетях, назвал руки Прилепина "нежными и женскими", добавив, что он умеет бить только детей, женщин и поэтов.

Согласно изданию, Голиков пишет в своих постах, что считает Прилепина "сосцом Донбасса" и распространяет прочие некорректные комментарии о нём, в том числе публикует стикеры с изображением писателя и надписью "Прилепка".

Напомним, что Захар Прилепин возглавлял батальон во время военных действий на Донбассе и принимал участие в вооружённом конфликте.