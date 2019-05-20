Профессор из Колумбийского университета в Нью-Йорке Брюс Крейвен рассказал, кого и чему может научить популярный американский сериал "Игра престолов", который закончился в минувшее воскресенье.

По мнению специалиста, этот сериал будет полезен для студентов, которые осваивают профессию менеджера, передает сегодня "Свободная пресса".

Крейвен полагает, что студенты, посмотрев "Игру престолов" могут узнать, как стать более сильными личностями и занять лидирующую позицию. Профессор считает, что в сериале показывают насколько высоки ставки – герои либо выигрывают, либо погибают, отмечает "ФАН". Брюс Крейвен также полагает, что "Игра престолов" учит зрителей посвящать себя семье, обществу и коллегам.