Актриса Наталья Суркова: «Положить свою жизнь на алтарь гламура – неинтересно!»

Блистательная Елизавета Петровна в сериале «Великая», удивительная Екатерина Вторая в «Фаворите», покорная Прасковья Федоровна в «Григорий.Р». И это все актриса Наталья Суркова. О таких, как Наталья говорят: «Мощь! Талант! Бог поцеловал при рождении!» И это действительно так: в каждом слове актрисы чувствуется сила, уважение к профессии, собеседнику. Немного о себе, много о кино в интервью Натальи Сурковой для «Аргументы Недели».

От автора

Я влюбилась в актрису Наталью Суркову после сериала «Великая». Мне посчастливилось посмотреть много картин о жизни дочери Петра Первого. Но в душу мне запала только Елизавета Петровна, которую сыграла Наталья Суркова. Это лично мое мнение. Мне непременно захотелось взять интервью у актрисы. Я была совершенно уверена, что беседа будет интересной. И не ошиблась! С Натальей мы встретились в Доме Кино, в Санкт-Петербурге. Час разговора, лично для меня, пролетел незаметно. Хотелось спрашивать, спрашивать, но увы, актрисе надо было уезжать в Москву, где ее ожидали очередные съемки.

- Наталья, вы блистательно сыграли Елизавету в сериале «Великая». Вас утвердили на эту роль сразу?

- Были пробы. Обычные пробы. Когда я прошло их, то и забыла. Я не знала, утвердят меня или нет. Уже не помню кто, но на одном мероприятии, встретила коллегу, который мне сказал: «Будем скоро сниматься с тобой вместе в «Великой». Ты будешь играть Елизавету». Я была удивлена: никакого звонка от режиссера, никаких известий. Но мой коллега оказался прав: мне позвонили и сообщили, что я утверждена на роль Елизаветы Петровны.

- Что было самым сложным на съемочной площадке?

- Играть реальных героинь вообще сложно. Всегда найдется тот, кто скажет: «Да это не так! Она и близко такой не была!» Да и исторических материалов о Елизавете, которые дошли до нас – мало. Крайне мало. Какая была дочь Петра? Женщина с очень непростой судьбой. Я не могу сказать, что она было не сильно образованная, но ее готовили для светской жизни: обучали танцам, языкам, хорошим манерам. Но ее не готовили для роли императрицы. А она ею стала. Елизавета Петровна была своенравной и где-то деспотичной: могла оттаскать за чуб, позволяла себе экстравагантные выходки. Но при этом у нее хватило смелости и мужества, чтобы не потерять ту нить, которую прял ее отец. Я играла судьбу женщины. О каком-то историческом сходстве речь не идет. Женщина и ее судьба. Я не скажу, что съемки были легкими. Даже в физическом плане. Есть такая сцена, где мы на балу. Естественно, парики, длинные и тяжелые платья, горят свечи, окна закрыты наглухо, чтобы свет не проникал. А на дворе 30 градусов жары! У меня сцена с Сергеем Каюмовичем Шакуровым. Снимаем несколько часов! То, что с нас градом льет пот – понятно! Но мы стоим, в этой духоте, несколько часов! Я предложила Сергею Каюмовичу: «Давай присядем!» Он мне говорит: «Нет! Если сядем, то уже не встанем!» Это я к тому, что всегда приятно работать с большими мастерами. В сериале «Великая» действительно собран золотой актерский состав.

- Это правда. Но когда такие звезды на одной съемочной площадке, то, видимо, сложно играть. Не было такого, что кто-то «перетягивал одеяло» на себя?

- Да Боже упаси! Мне и представить это сложно. Если бы, например, я бы это позволила, то что бы мне сказал тот же Сергей Каюмович? Наоборот, мы поддерживали друг друга. Без этого нельзя! Все же сразу видно зрителю. Должно быть между партнерами уважение, душевное притяжение, понимание. У нас все это было на съемочной площадке.

- Наталья, это же ваша не первая роль императрицы. Была еще и Екатерина Великая…

- Да, я снималась в «Фаворите», где играла Екатерину. Серьезная историческая личность. Вот тут уже было достаточно исторических документов. Я много о ней читала и узнавала, вырисовывался определенный образ этой незаурядной женщины. Мня интересовали самые простые вещи, которые формировали ее характер. Я должна была почувствовать в историческом персонаже человека, женщину. И ее сыграть.

- Но в вашем «историческом списке» есть еще одна личность о которой мы знаем мало – жена Григория Распутина. Уверена, что Прасковью Федоровну сыграть не так уж и просто. О ней практически ничего не известно! Вы согласны?

- В определенной степени. Да и всю правду о Распутине мы никогда не узнаем. Для меня Прасковья Федоровна – женщина глубоко верующая, которая была бесконечно предана мужу. Она прекрасно все понимала, но для себя решила, что как истинная русская женщина должна безропотно все сносить. Она же венчанная жена. В ней было все: терпение, покорность, преданность, любовь, но и огромная внутренняя сила духа.

- Возможно, что я не совсем права, но есть актеры, которые говорят, что сложно работать на съемочной площадке с Владимиром Машковым. Слишком мощный актер, который «закрывает» коллег. Как вам работалось с ним?

- Кто такое может сказать? Я даже не представляю! Более трепетного партнера и трудно представить. Расскажу один случай. Мы вместе в кадре. Стоим на коленях и молимся. Так, чтобы мое лицо было лучше видно в кадре, Володя аккуратненько повернул мою голову на камеру. О чем вы говорите? Работать с Машковым – одно удовольствие.

- Вы играете исторических героинь, в жизни которых присутствовали и мистические события. Вас не коснулось, допустим, провидение? Не чувствовали их «энергетику»?

- Нет. Ничего подобного не чувствовала. Я не очень суеверный человек. Конечно, на сценарий сяду если он упал. Если сама Фаина Георгиевна Раневская садилась на упавший сценарий, то мне сам Бог велел. Но шарахаться от черной кошки точно не буду! В чем она виновата? В том, что родилась черной? Глупость. Но были моменты в моей жизни, которые сложно объяснить. Мне предложили один сценарий, где фигурирует домовой. Сериал о домовом. Это не ужастик, а комедия. Кстати, сценарий очень милый. Я раздумывала, но склонялась к тому, что буду сниматься. Но конкретики еще не было. А вечером я пошла гулять с собакой и сломала ногу. Разумеется, все съемки, извините, накрылись. Это что? Подсказка? Провидение?

- В актерской среде не секрет, что существует соперничество, зависть. Вы на себе это ощущаете?

- Совершенно об этом не думаю! Зачем мне голову забивать ненужными мыслями и тратить на это время? Я живу и никому не завидую. Зависть разрушает человека. А я хочу жить в гармонии.

- Наталья, вас сложно застать на различных столичных тусовках. Вы не любитель таких мероприятий?

- Нет. Класть свою жизнь на алтарь гламура – неинтересно. Мне неинтересно. Я лучше проведу свободное время со своей семьей. Лучше повяжу и приведу свои мысли в порядок. Это для меня релакс. Знаете, как светлеет голова и мысли встают на место, когда вяжешь? Замечательно! Попробуйте!

- Благодарю за беседу.