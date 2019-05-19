Более 1 млн зрителей требуют переснять финальный сезон "Игры престолов". Согласно последней информации источников, возмущенные поклонники популярного сериала подписали соответствующую петицию.

Обращение уже опубликовано на портале change.org. Авторы данной петиции убеждены, что Дэвид Бениофф и Ди-Би Уайсс не являются компетентными сценаристами и не могут качественно выполнять свою работу, не обращаясь к книгам Дж.Р.Р. Мартина.

Напомним, сериал "Игра престолов" был снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени". К настоящему моменту вышли пять книг из семи запланированных, вследствие чего события сериала намного опередили сюжет произведений Мартина.