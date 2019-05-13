Мединский считает что российская киноиндустрия способна конкурировать с Голливудом

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский уверен, что новые фильмы, снятые в России, имеют все шансы конкурировать с голливудскими картинами. По словам министра, отечественное кино стало гораздо качественнее и интереснее.

«У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности», - заметил Мединский.

Он рассказал, что за последние несколько лет люди стали чаще ходить в кино на отечественные картины. Например, за прошлый год российские фильмы в прокате собрали почти 14 миллиардов рублей, передаёт РБК.