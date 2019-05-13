Российское кино может составить конкуренцию Голливуду, - считает Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что на сегодняшний день российские фильмы составляют успешную конкуренцию голливудскому кино. По его мнению, они более точно стали ориентироваться на зрителя.

"Главная составляющая успехов отечественного кино – это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно", - передаёт слова Мединского РИА Новости.

Глава министерства отметил, что с 2012 по 2018 год посещение российских кинотеатров увеличивается, если в 2012 количество зрителей было около 30 миллионов человек, то в 2018 - более 55 миллионов. По его словам, российское кино не только делает хорошую кассу, но и привлекает общественность.