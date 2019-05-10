Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Умерла народная артистка России, актриса Малого театра Нелли Корниенко. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год. О смерти Нелли Корниенко сообщила пресс-служба театра. Актриса ушла из жизни 9 мая после продолжительной болезни.

Элина Быстрицкая жила так, как ей нравилось

О дате и месте прощания с народной артисткой России будет объявлено позже. Корниенко служила в Малом театре с 1959 года. О ней в театре говорили - одна из главных красавиц советской и российской сцены.

За годы работы в Малом театре Нелли Корниенко исполнила более 50 ролей. "Безупречный вкус, благородство, утончённость и изысканность, глубокое проникновение в суть характеров и дух отображаемой эпохи — эти свойства отличали буквально каждую из её работ", - отметили в театре.

Недавно Малый театр проводил в последний путь легендарную Элину Быстрицкую.